Peinado marca el camino a Aldama para denunciar el papel de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa

Si Víctor de Aldama quiere denunciar ante la Justicia la intervención de la mujer del presidente del Gobierno en favor del rescate a Air Europa, a donde debe dirigirse es a la Audiencia Nacional (AN) o a una notaría.

Así se lo ha indicado el instructor del "caso Begoña Gómez" al empresario en un nuevo auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Juan Carlos Peinado rechazó ayer tomar declaración como testigo a Aldama porque la Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera de la causa que instruye todo lo relacionado con la financiación pública de 475 millones de euros que recibió del Gobierno la aerolínea de Globalia.

La acusación popular del procedimiento contra la esposa de Pedro Sánchez, que lidera Hazte Oír, había pedido interrogar al empresario, después de que asegurase en una entrevista concedida a "El Español" que ella "presionó desde Moncloa" para que se rescatase a Air Europa.

El objetivo de Gómez -según Aldama- es que, a cambio, la familia Hidalgo (propietaria de la compañía) "patrocinara sus cosas", en referencia a la extinta cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El juez Peinado ha contestado a la acusación siguiendo lo dictado por los magistrados madrileños. Para que "puedan ser investigados hechos relacionados" con la concesión ayuda pública a la línea aérea -en este caso, el presunto papel de Gómez-, deben aparecer "hechos nuevos" que pueden proceder de "distintas fuentes".

Begoña Gómez y Javier Hidalgo juntos en un acto, como refleja una imagen obrante en el sumario del "caso Begoña Gómez" LR LR

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid entiende que lo afirmado por Aldama en la citada entrevista "no comporta, per se, la existencia" de esos "hechos nuevos" que fijó como requisito la Audiencia de Madrid para abrir esta vía de investigación.

"Aún cuando" -aclara el instructor- en sus declaraciones haya relacionado el rescate público de Air Europa con "hipotéticos beneficios para la cátedra" de Transformación Social Competitiva que encabezaba Gómez.

Pero el juez Peinado no se queda ahí y aprovecha para marcarle a Aldama el camino judicial que debe seguir si quiere -como dijo al citado medio de comunicación- declarar sobre los 'manejos' que habría llevado a cabo la mujer del jefe del Ejecutivo en favor de la aerolínea de Globalia y a cambio de fondos para su actividad profesional.

El instructor expone dos opciones. Por un lado, que pida comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN que investiga una pata del "caso Koldo", en el que está imputado, y así "poner en conocimiento lo que estime conveniente".

"Y si en su caso, el titular de dicho órgano (el magistrado Ismael Moreno) así lo considera, deduzca el correspondiente testimonio" a su tribunal de Plaza de Castilla. Esta es una de los dos vías que ve posibles el juez Peinado para que la supuesta intercesión de Gómez a favor de Air Europa acabe siendo parte de su investigación.

Como alternativa, el instructor le plantea la posibilidad de que comparezca ante un notario, un "fedatario público", para realizar "las manifestaciones" sobre el asunto que "considere relevantes". Y que, posteriormente, estas fuesen aportadas a la causa contra la esposa del presidente que él dirige para que pueda valorarlas. Entonces, sí que estaría en condiciones de volver a estimar, con las palabras de Aldama en su mesa, la "necesidad o conveniencia" de llamarle a comparecer como testigo.

"En ese supuesto se adoptaría la decisión que se estime adecuada, por lo que en este momento procesal dicha solicitud debe ser desestimada", zanja, de momento, Peinado respecto a la citación de Aldama, que fue consejero de Globalia entre 2019 y 2021.