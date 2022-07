El PP valenciano se prepara para gobernar: “Huele a cambio de ciclo. El cambio de ciclo es imparable”

Los populares valencianos han escogido hoy el lugar donde se celebran las victorias, el lugar donde han bailado las grandes mayorías, las aplastantes, las que marcaban historia. Mucho antes de que comenzase el acto organizado por el PPCV para conmemorar el primer año de Carlos Mazón como presidente del partido el aforo estaba completo. El salón del Palau Alameda de Valencia, con un aforo de 1.000 personas, se ha quedado pequeño. Fuera se han quedado cientos de personas y se han tenido que cerrar.

Los populares están de subida. Lo estaban antes de las elecciones de Andalucía, pero la victoria de Juanma Moreno les ha dado un chute extra de energía. Esa es la meta, arrasar en las próximas elecciones autonómicas y municipales, como lo ha hecho allí el PP.

Mazón ha dejado que sus teloneros atacasen a su adversario político para centrarse en un discurso en el que ha expuesto sus propuestas de Gobierno, las que ha ido avanzando en este último año en el que ha estado realizando un tour por toda la Comunitat Valenciana y en el que se ha reunido con numerosas asociaciones.

El presidente del PPCV ha iniciado su intervención con un video “sorpresa” que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había enviado a su “amigo”, Esteban González Pons, vicesecretario del PP. “No te vamos a fallar. No solo es el PP el que está preparado para el cambio. Representamos a más de cinco millones de valencianos para enderezar el rumbo de España de una vez por todas. Queremos que se hable para todos, que se ocupen de los problemas de la gente”.

Mazón ha asegurado que acabará con el “infierno fiscal” con la bajada del IRPF, eliminará el impuesto de Sucesiones, el de Donaciones y el Actos Jurídicos Documentados. Además remodelará el impuesto sobre la vivienda para que sea progresivo. “Mi enemigo no es la riqueza, es la pobreza”, ha asegurado tras asegurar que su prioridad es ayudar a los que peor lo están pasando y acabar con las listas de espera la Sanidad y en Dependencia.

“Vengo a asumir compromisos, vengo a demostrar que estamos preparados para el cambio”, ha insistido Mazón quien también ha dado varias claves en materia de Educación. “Libertad de elección para las familias, reforzar el trilingüismo” y la autoridad del profesor para lograr un sistema en el que prime el “esfuerzo”. Además, ha asegurado que impulsará proyectos de transporte público en Alicante y en Castellón. En la primera, con un tranvía en Elche y entre Gandia y Dénia, y en la segunda, con dos nuevas líneas, una para llegar hasta la playas del Grao y otro entre Castellón y Vila-real.

Por lo que respecta la Administración que promueve, ha dicho que su Gobierno tendrá un máximo de diez Conselleries y los enchufados se reducirán a la mitad. Además, ha dicho que creará un dirección general de Pesca y otra de Protección Animal. Además, ha asegurado que se trabajará para que la burocracia no impida ni una sola inversión en la Comunitat Valenciana. “El pilar será un silencio administrativo positivo”. Además, ha asegurado que la cuota para los autónomos menores de 35 años será gratuita durante tres años.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, candidata a la Alcaldía de la ciudad, ha sido, en calidad de anfitriona la encargada de abrir el acto. “Andalucía ha marcado el camino y es imparable. La solución es liberal y de centro derecha”. Ha defendido que el PP es el partido de todos aquellos que quieren que España mejore”.

Se ha referido a la desintegración que atraviesa el Consell. “No quiero un Gobierno así, creo en mi tierra por encima de todo. Quiero un presidente que sí dé la cara, que me mirará a los ojos, que tome decisiones y será Carlos Mazón”.

En este sentido, ha dicho que para que Mazón sea presidente es imprescindible que ella gana la ciudad de Valencia. “Va a ser así. Os invito a construir y a aportar, hay un cambio evidente, hay un tiempo pasado, un cambio de ciclo. Valencia va a dejar deje de ser una ciudad insegura y sucia que pierde oportunidades, quiero una Valencia deslumbrante. A aquellos que creyeron que lo que contaban otros proyectos políticos podía ser verdad y no lo era, a los que en algún momento no nos votaron, es hora de volver a casa, aquí estamos para vosotros”.

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que Mazón será el próximo presidente de la Generalitat. “Eso es bueno para la Comunitat Valenciana. No hay otra fórmula: trabajar, trabajar y trabajar. Así se gana en Andalucía, humildad, responsabilidad, madurez, moderación y trabajo. No vamos a ganar porque estén infectados de corrupción, por los errores cometidos, no porque nos toque el turno. Va a ganar porque el PP se lo merecerá. El que más trabaje, el que más cerca esté, el más valiente, el más comprometido por la Comunidad Valenciana, el que más se parezca a los valencianos y valencianas”.