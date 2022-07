Los mayores de San Isidro no tienen aire acondicionado en plena ola de calor

El centro de mayores de San Isidro no tiene aire acondicionado, en plena ola de calor. Estas es sólo algunas de las deficiencias, y el cúmulo de todas ellas ha hecho que la directiva del centro haya dimitido en bloque hace quince días.

Algunos usuarios han optado por llevarse ventiladores, otros, han dejado de ir al centro a la espera de que refresque.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha visitado esta mañana, junto a la concejal, Marta Torrado, el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de San Isidro cuya Junta Directiva dimitió por unanimidad hace 15 días “debido al silencio administrativo durante años, cuyo colofón ha sido el no funcionamiento del aire acondicionado. Inclusive una cantidad de peticiones desde el año 2015 ignoradas por el Ayuntamiento”, según reza el escrito dirigido a los más de 500 socios de este centro.

Según Catalá, “es intolerable el ninguneo al que está sometiendo Ribó y el Partido Socialista a los mayores que vienen a este Centro de Mayores. No puede ser que no atiendan a sus justas reclamaciones. En plena ola de calor, los socios no tienen aire acondicionado y se han visto obligados a comprar ventiladores y muchos de ellos han decidido no utilizar las instalaciones por el calor que hace”, ha afirmado Catalá quien ha recordado que las personas mayores son más vulnerables a la calor y estos días “están sufriendo unas temperaturas altísimas”.

La portavoz del PP considera “inexplicable” que después de 15 días desde que la Junta Directiva dimitiera por la falta de respuesta del equipo de gobierno “no se haya solucionado el problema. Nuestros mayores no se merecen un trato así”.

Ante la falta de respuesta del equipo municipal, el Partido Popular ha presentado una moción en la Comisión de Bienestar que se debate mañana jueves para que el Ayuntamiento de Valencia atienda de forma inmediata todas las demandas y quejas de los mayores de los Centro de Mayores de San Isidro, especialmente la reparación del aire acondicionado de este último por tratarse de un asunto de extrema gravedad ante las elevadas temperaturas de estos meses.

Deficiencias en Benimaclet

La moción del Partido Popular también pide que se reparen las deficiencias y se aumente el mantenimiento en el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Benimaclet donde los usuarios reclaman mejoras en los cuartos de baño que se encuentran en unas condiciones deplorables y también que se le dé una solución a la situación del espacio exterior , destinado al juego de petanca donde los propios mayores han tenido que construirse unos bancos con unos ladrillos para poder sentarse .

En este pequeño espacio exterior propiedad del ayuntamiento los mayores también reclaman que se pueda colocar una pequeña valla para impedir que se utilice como aparcamiento de vehículos o zona de botellón, y ello pueda redundar en mejorar así el acceso al centro.