El Gobierno valenciano se reafirma en su acusación a Aemet: "Falta autocrítica. Su previsión falló"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha asegurado que las afirmaciones del jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que testificó este lunes ante la jueza de la dana, muestran "una ausencia absoluta de autocrítica, una falta de responsabilidad y una incapacidad de la agencia estatal" de Meteorología. Entre otras declaraciones, Núñez defendió a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por su determinación en el Cecopi pues, según informa EFE, llegó a pedir el confinamiento de la población.

Con todo, el Consell insiste en que se actuó en consecuencia con los datos que se tenían. "Se ha demostrado que las previsiones de Aemet el 29 de octubre fallaron" y ha acusado a Núñez de intentar "tapar la incompetencia" de Aemet "con manifestaciones que están absolutamente fuera de lugar". Así, ha preguntado cómo puede decir que "acertar la cantidad de lluvia es una fantasía".

La vicepresidenta del Consell ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones de Núñez, que este lunes testificó ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, y que consideró incomprensible que el Consell se limitara la mañana del día de la dana a recomendar que no se circulara por carretera, cuando había aviso rojo por lluvias y la situación era grave.

Camarero también ha respondido a la crítica que realizó Núñez "al mensaje tranquilizador que hizo Mazón" antes de la hora de comer. "Es exactamente el mismo que trasladó la delegada del Gobierno y fue evidentemente por información que había trasladado la propia Aemet".

"Evidentemente, y se ha demostrado después de estos siete meses, las previsiones que hizo la Aemet aquel día 29 de octubre respecto a la lluvia fallaron y, por tanto, las alertas estaban condicionadas por estas previsiones", ha asegurado.

En este sentido, ha vuelto a reiterar que durante todo el día del 29 de octubre Aemet dijo que se iban a llegar a 200 litros por metro cuadrado cuando lo que ocurrió es que "se cuadruplicó esa previsión". En este sentido, le acusó de no haber avisado a la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando "caían 800 litros".

Núñez ha afirmado que se trabaja por umbrales, es decir, que su previsión indicaba que se esperaban más de 200 litros por metro cuadrado.

Confinamiento

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, señala en un escrito remitido a la jueza que instruye la causa de la dana, que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, propuso enviar una orden de confinamiento a la población el 29 de octubre.

"Fue a la que vi con más decisión para llevarla a cabo", afirma en un mensaje remitido a las 19.28 horas al delegado de Aemet en la Comunitat, Jorge Tamayo, recogido en la cronología remitida a la jueza, a la que ha tenido acceso EFE.

Núñez recuerda que la delegada "dijo algo así como: 'Si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto'", aunque luego añade que no sabe lo que pasó con el tema del confinamiento pero no recuerda que se hablase más ese día.

Previamente, este técnico de Aemet traslada a su superior que se está hablando de desalojar algunas poblaciones, como Montroi o Real (unos 5.000 habitantes), ante la posibilidad de la rotura de la presa de Forata, y que la delegada del Gobierno afirma que no cree que tengan recursos para evacuar a tanta población.