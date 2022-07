Sin tren a Valencia durante 50 minutos: Compromís exige a Sánchez más frecuencias desde Gandía y Xàtiva

Trenes atestados de gente a las 7:20 horas. El senador por Compromís Carles Mulet, ha denunciado en la Cámara Alta el recorte de frecuencias de trenes a Valencia en las líneas C1 y C2, es decir, las que llegan a la capital desde las poblaciones de Gandía y Xàtiva y que recorren multitud de localidades. Cientos de personas utilizan cada día este medio de transporte para llegar a sus puestos de trabajo. Por eso Mulet denuncia que el Gobierno “no puede recortar frecuencias en verano porque “hospitales, limpieza y cada vez más oficinas y empresas, no cierran”.

“Ni movilidad sostenible ni ola de calor”, expresa Mulet en su escrito al Senado. “El Gobierno no puede anunciar la gratuidad de los bonos de Cercanías en el Congreso, y luego recortar frecuencias de trenes”. Mulet explica que no hay trenes desde Gandía y Xàtiva entre las 6:28 y 7:20 de la mañana. “50 minutos sin tren a su paso por Silla, es mucho tiempo, porque imposibilita llegar a hora si no vas al centro y haces transbordo SUMA”.

“Tenemos trabajadoras y trabajadores de la Sanidad Pública y de los servicios esenciales sin poder acceder a sus puestos de trabajo en tren a Valencia si no se levantan a las 5:30 horas”. Por ello, denuncia que el tren de las 7:20 horas “va a tope”. “El horario de verano no puede afectar de esta forma a los trabajadores”.

“¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que las líneas C1 y C2 en concreto ( y por extensión el resto de las cercanías valencianas) tengan unas frecuencias que permiten a la gente trabajadora llegar a horas razonables independientemente de la estación del año?”, pregunta Mulet.