La lluvia y el granizo devuelven la esperanza a la Vall d’Ebo

Arriba la pluja a moltes poblacions afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Ebo!! 😄 És el cas de la Vall de Gallinera!!! Vídeo d'Amparo Alemany Seguí. A Pego s'acumulen ja prop de 20 l/m².



Esperem que també ploga en altres llocs amb foc on de moment no ha plogut.