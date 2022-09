Mamen Peris, por Valencia, y José Miguel Saval, por Alicante, concurrirán a las primarias de Ciudadanos

La diputada autonómica Mamen Peris y el ex subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval presentarán sus candidaturas para liderar Ciudadanos en Valencia y en Alicante, respectivamente, en las primarias que en breve planteará su partido.

Ambos han compartido rueda de prensa en un céntrico restaurante de Valencia para informar de su decisión. En Castellón no habrá candidato al no haber proceso de primarias por no haber afiiliados suficientes.

Peris, portavoz adjunta de Ciudadanos en Lees Corts Valencianes ha repasado los errores de Ciudadanos “con dirigentes muy mediáticos que se hicieron conservadores y no liberales, no hicieron la calle. Pero esto no significa que haya fallado el proyecto, han fallado las personas”.

La diputada ha explicado que “hemos oído frases como líneas rojas, socios preferentes, eso es un error. El único socio preferentes son los españoles”.

De este modo, los dos políticos han explicado que querían aplacar rumores de que “si uno se va al PP, otros al PSPV”.

Ambos coinciden también en que la líder del partido, Inés Arrimadas, ha de acabar el proceso en la asamblea extraordinaria por lo que han rechazado las peticiones de dimisión.

Peris ha dicho que “algunos quieren dar por muerto a Cs por que quieren quedarse los votos” y que si PP y PSOE queren ‘okupar con k’ por la fuerza, por ammbición, este espacio político, ¿por qué hemos de abandonar nosotros el centro si PP y Psoe lo quieren ocupar”.

La diputada ha expuesto que “desde que se anunciaron que habría primarias, muchos afiiliados me han pedido que diera el paso adelante. Hay personas muy válidas y queremos dar un paso adelante por el centro. Es momento de aunar esfuerzas, cerrar fisuras y centrar a toos los afiiliados en un mismo objetivo”.

Ha concluido que “éste es el mayor reto de mi carrera. Vamos a darle la vuleta a la Comunitat Valenciana””.

Por su parte, José Miguel Saval, ha lamentado que “plantear si en un debate en el Senado sobre el estado de la Justicia, si ha ganado Feijóo o Sánchez, es una barbaridad, y ha achacado a la polarización en dos partidos esta circunstancias.

También ha dicho que “Podemos supuso el fracaso del 15M, que pudo haber sido positivo”.

Ha explicado que “en el 2018 fui a Cs y encontré a gente como Mamen Peris. Ahora tengo la oportunidad de volver a vivr lo que vivió hace 30 años con Suárez y UCD. He vuelto a casa”.

Y ha concluido que “no tengo ningún problema de hablar con nadie, ni con Vox ni con Podemos ni con un independentista, mi barrera es que no hablo con un delincuente”.

Ambos políticos han descartado manifestarse sobre quién sería el hipotético candidato a la Generalitat encabezando la lista de Ciudadanos. “Eso no es importante ahora. Será el que la militancia quiera”, han concluidio.