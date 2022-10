Catalá (PP) asegura que la izquierda convierte València en una ciudad “antipática para el turismo”

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y sindica de esta formación en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha acusado este miércoles al PSPV y a Compromís de convertir a València “en una ciudad antipática para el turismo”. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara autonómica, Catalá ha mostrado su preocupación por el hecho de que la tasa turística de 6 euros se vaya a poner en marcha en esta ciudad y de que se quiera ir más allá, con una tasa para los apartamentos turísticos, tal y como ha propuesto la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez.

Si eso sale adelante, ha advertido, “nos estaremos convirtiendo en la capital de la turismofobia”, y ha afirmado que “no es momento de establecer una tasa turística en la Comunitat ni de generar esas diferencias entre municipios turísticos”.

“Todo el tejido asociativo, profesional y turístico de la ciudad está rebatiendo permanentemente sus afirmaciones -las de Gómez-, diciéndole que el sector de los apartamentos turísticos genera empleo y que lo que hay que hacer es regularlos correctamente y sancionar a quien tiene un apartamento turístico de forma irregular”, ha señalado.

La dirigente popular ha manifestado que “no se puede penalizar una actividad económica con esa discriminación respecto de otras”, y ha considerado que Gómez “está en una huida hacia adelante que no le va a llevar a ningún sitio, dado que Compromís ya ha afirmado públicamente que no está de acuerdo con su planteamiento, así que no se establecerá”.

Catalá ha dicho no estar de acuerdo con la postura de Compromís de establecer una tasa turística “y mucho menos con la postura del PSPV de ponerla y edulcorarla estableciendo seis euros a los apartamentos turísticos”.

En este sentido, ha avanzado que si finalmente se aplica esa tasa en la ciudad, la quitará “de forma absolutamente inmediata” en cuanto llegue a la Alcaldía, en caso de que el PP gane las elecciones municipales de 2023.

Desde Ciudadanos, su síndica, Ruth Merino, ha acusado a la vicealcaldesa de València de comportarse como “una enemiga de la ciudad y una enemiga del turismo”, y ha calificado de “aberración y atropello” la tasa turística propuesta por los partidos del Botànic.

En declaraciones a los periodistas, Merino ha señalado que las declaraciones de Gómez sobre que “hay que combatir a las personas y a las empresas que utilicen sus bienes para hacer un negocio” parecen “más bien de alguien del ala más radical del partido comunista que de una vicealcaldesa del PSOE”.

“Es lo más contrario a la libertad individual, a la libertad de mercado y de competencia y un ataque a un sector que es motor de la economía valenciana”, ha afirmado.

La síndica de Cs ha defendido que su grupo está “totalmente en contra de todo lo que ponga palos en las ruedas al turismo”, y ha propuesto vaciar la ley de contenido con enmiendas a cada punto del articulado, porque es “una verdadera aberración y un atropello”.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmado que su partido se mantendrá en contra de lo que suponga subir impuestos en un momento en que, a su juicio, “tiene que haber una bajada de impuestos y una reducción de la grasa de la administración”.

Asimismo, Unides Podem ha alertado este miércoles de que la propuesta de la vicealcaldesa de València “no se adecúa” a lo acordado con el PSPV en la proposición de ley que regula la tasa, donde el máximo es de 2 euros.

Además, la síndica de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima, ha señalado que “no es el momento de tomar decisiones unilaterales”, y ha considerado que los socialistas en València quieren aplicar la tasa turística de forma “segmentada” y esa no es la forma de hacerlo.