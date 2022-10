La Policía disculpa que Ribó fuera en bici por la acera: “Se bajó enseguida”

La Policía Local de Valencia ha disculpado como ha podido a su alcalde, Joan Ribó, después de que éste circulara en bicicleta por la acera de una calle de Valencia, algo que prohíbe la ordenanza que él mismo ha aprobado. Además, en la imagen difundid por LA RAZÓN, se aprecia como su escolta, también policía local, sí que baja de la bicicleta y recorre ese tramo andando.

En un informe remitido al concejal popular Santiago Ballester, quien había preguntado sobre el tema, la Policía Local responde que el alcalde se apeó de la bici apenas un instante después de que el ciudadano tomar la instantánea, algo que no se puede comprobar ya que la fotografía recoge el momento exacto y no lo posterior, al no ser una toma de vídeo.

Por este motivo, la Policía Local de Valencia, encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas, ha decidido perdonar al alcalde ya que la finalizada de la ordenanza no es multar sino “intentar la corrección” de conductas. Y como tal y como dice la Policía “el alcalde se bajó enseguida”, concluyen que no merece la pena multar al edil.

Así, la Policía echa mano de la retórica al afirmar que “el espíritu de la Ley es corregir las actitudes anómalas que vayan en contra de sus preceptos, siendo, especialmente en materia de tráfico, la denuncia la última acción por parte de los funcionarios policiales. El procedimiento de todo Policía Local es: detectar las posibles infracciones, intentar su corrección y en caso de no ser posible, proceder a la denuncia pertinente”.

Y explica que el escolta, que en la imagen ya aparece descabalgado de su montura metálica, no tuvo que montar al alcalde porque éste enseguida le imitó: “Es por ello que el escolta no denunció la infracción que nos ocupa, al indicar al Sr. Alcalde que debían continuar ambos la marcha a pie por la acera, lo que se hizo inmediatamente, con posterioridad a la citada imagen. En definitiva, dado que la infracción fue corregida inmediatamente, que es lo que se pretende con la Ley, especialmente en materia de tráfico, es el motivo por el cual no se cumplimentó denuncia alguna por el hecho que nos ocupa”.

No es la primera vez que un miembro del equipo de Gobierno municipal se ve en esta tesitura, ya que el propio concejal de Movilidad Urbana, Giuseppe Grezzi fue sorprendido saltándose un semáforo. Sin embargo, el edil no tuvo tanta suerte y sí que se tramitó su denuncia.