La lista que hacer furor vía “wasap”, los lugares públicos para practicar sexo en la Comunidad Valenciana

Practicar sexo en espacios públicos sin ser visto. Puede ser necesario para aquellos que no tienen un lugar donde dar rienda suelta a su pasión o quizás hay quien busca dar un poco de emoción a su relación. Sea por el motivo que sea, lo cierto es que no hay nada ya que no esté inventado y por eso, lo cierto es que entre los grupos de “wasap” ha comenzado a circular la dirección de una web donde los usuarios comparten los mejores lugares de todas las localidades que conforman la Comunitat Valenciana.

No solo se trata de una lista, sino que va con indicaciones horarias, sobre el cuidado que hay que tener o incluso lo que no hay que hacer para no ser visto.

La ciudad de Valencia tiene 408 lugares recomendados para esta práctica, Alicante 257, Castellón 113, Elche 197, Torrevieja 238... El detalle está en la web que lleva por nombre “Mis picaderos”.

Predominan los baños de los centros comerciales, con explicaciones sobre cuál es la mejor planta y con advertencias: No hay que intentarlo en épocas de rebajas. Lo mismo ocurre con los aparcamientos. Se indica el mejor rincón para pasar desapercibido y hay quien conoce hasta los vigilantes que hacen la vista gorda.

Por supuesto la playa sigue siendo uno de los lugares preferidos para los municipios costeros, pero ojo, se indica los rincones de los que hay que huir porque tienen demasiadas piedras.

Otra advertencia, entre los lugares recomendados se cuelan sitios donde se ejerce la prostitución.

Practicar sexo en un lugar público no es un delito, sí lo es el exhibicionismo. Por tanto, sí que puede ser acarrear una multa si alguien es denunciado.