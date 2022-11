Burjassot, caso de éxito de gestión eficiente del agua gracias a Global Omnium

Carlos Rodríguez Bielsa, vicepresidente de la Diputacion de Valencia y alcalde de Mislata, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comin, han inaugurado una jornada dedicada íntegramente al agua que persigue dar cuenta de la tecnología de vanguardia, la digitalización y las herramientas que se emplean para asegurar una gestión sostenible. El caso de éxito de Burjassot ha promovido que sea este municipio acoja la jornada que se ha desarrollado durante toda la mañana con presencia de expertos de las dos universidades valencianas y de la compañía Global Omnium.

El alcalde de Burjassot, Rafael García, ha sido el responsable de clausurar esta jornada que ha calificado de “muy interesante por el alto nivel de los que han participado” y ha agradecido la presencia de alcaldes vecinos. La sequía es un problema de primera magnitud y tenemos la obligación de asumir este compromiso. Burjassot es un claro ejemplo, en el que no hemos tenido quejas de la implantación de esta tecnología”. Hemos tomado buena nota. Compromiso de que el agua es un bien escaso que si no lo cuidamos llegará un momento de irreversibilidad que no debemos consentir. Tenemos que asegurar que nuestros hijos tengan un mundo mejor”

Carlos Rodríguez Bielsa ha asegurado que la Diputación de Valencia está comprometida con el cumplimiento de los ODS que marca la agenda 2030 y en especial en materia de agua donde se debe tener en cuenta la economía del ciclo del agua de no gastar más de lo que se tiene. “Las administraciones tenemos que esforzarnos para garantizar el acceso de un bien básico, la herramienta perfecta es la digitalización para hacer que el agua tenga un futuro sostenible y eficiente” .

Además, ha afirmado que “con la ayuda de financiación externa - los PERTE y las instituciones publicas y la colaboración publico privada- tenemos que seguir trabajando en base a las ciudades inteligentes y los avances del siglo XXI”. “Ha llegado la hora de tomarnos muy en serio lo que tiene que ver con el futuro del planeta, no tenemos un planeta b, y el agua es fundamental”. “Debemos dejar un legado mejor. Las ciudades tienen que hacerse más sostenibles y habitables y van a tener que realizar una segunda revolución de progreso tecnológico la necesidad de adaptación al cambio climático. Debemos afrontar ese desafío.”

Caso de éxito de Burjassot

Maria Silvestre de Global Omnium ha sido la primera en intervenir para dar cuenta de todas las inversiones, mejoras y herramientas tecnológicas de las que dispone Burjassot y que lo sitúan como uno de los municipios donde mejor se gestiona el agua y con niveles de rendimiento hidráulico -esto es, con menor cantidad de pérdidas o fugas de agua- con un 84 por ciento. “Para Global Omnium desde siempre ha sido una obligación moral trabajar para aumentar los rendimientos hidráulicos cuando nadie se preocupaba por estos aspectos. Ahora, para quienes han hecho los deberes: inversión, sectorización y digitalización -como es el caso de Burjassot- es una oportunidad porque muchas subvenciones van atadas a estos índices y en el futuro será sin duda una obligación”.

En Burjassot se ha invertido de manera continuada durante los últimos años se ha sectorizado el conjunto de la red -dividir el municipio en pequeñas redes autónomas para detectar problemas de forma ágil y actuar sobre ellos- y desde 2020 el sistema esta digitalizado. Con todo " la gestión del agua urbana es eficiente y sostenible”. Burjassot dispone de más de 90 kilómetros de tuberías, se sirve agua a más de 20.000 abonados y dispone de las mejores herramientas tecnológicas.

Amparo Lopez, catedrática de ingeniería hidráulica de la UPV ha abordado el “futuro digital en la gestión del agua. Ingeniería para la sostenibilidad” y ha afirmado que en materia de agua “lo hacemos muy bien, tenemos unos rendimientos buenísimos, en otros sitios donde no tiene problemas ni inquietud por la reserva de agua no tienen rendimientos. Nosotros llevamos muchos años trabajando para medir y tener ganas de hacerlo” . A su juicio, “la digitalización es buena, tener datos es bueno pero no podemos permitir la datocracia, nos da poder la interpretación de los datos. No hay ciudades tontas, hay gestores que manejan los datos de manera inteligente”.

Franscesc Hernández, catedrático del grupo economía del agua de la Universidad de Valencia, ha asegurado durante su charla que “la digitalización ha de ser la chispa que nos lance a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del agua para hacer las cosas bien. EL PERTE es una oportunidad para hacerlo posible, no por moda, sino porque lo necesitamos. No hay otro camino. No es una moda. O lo hacemos o lo pasaremos francamente mal”.

Ignacio Moreno, Responsable del servicio de mejora del rendimiento de Global Omnium, ha detallado la batería de herramientas de las que dispone la compañía valenciana para aumentar, optimizar y mejorar el uso del agua y su gestión con el objetivo de fugas cero. Ha puesto el ejemplo de Burjassot que localiza, controla y arregla una fuga de agua en menos de 24 horas gracias a la sectorizacion y monitorización de la red. “Revisar 90 kilómetros de red puede costar más de 5 semanas para localizar una fuga con las pérdidas que eso supondrían”.Las ventajas son muy notables los clientes tienen acceso a toda su información y se factura exactamente lo que se consume. “Mejor ejemplo de caso de éxito es Burjassot y animar a los municipios que sigan ese camino”

Miguel Ángel Ayllón, responsable de Ingeniería de Global Omnium, ha abordado las oportunidades al alcance para municipios de cualquier tamaño puedan digitalizar sus instalaciones hidráulicas. Ha informado sobre el PERTE de digitalización de agua como proyecto estratégico del gobierno.