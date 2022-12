Mazón dice que Puig ha renunciado a ser progresista en materia fiscal

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado hoy que “Puig y los socialistas valencianos han renunciado a ser progresista en materia fiscal y esto es una muy mala noticia para los que más lo necesitan en la Comunitat Valenciana”.

Carlos Mazón ha asegurado que “el Partido Popular está a favor de la supresión total del impuesto de sucesiones porque no tiene ningún sentido y es una injusticia y una inmoralidad que Puig sólo quite este impuesto a las empresas y no a las familias y particulares”.

El presidente del PPCV ha recordado que “los socialistas valencianos han votado en contra de la propuesta planteada desde el GPP para que las familias y ciudadanos valencianos no paguen el impuesto de sucesiones y que se elimine este injusto impuesto”.

“Hay que eliminarlo para todos y no dejar en la estacada a las familias y a los particulares con este impuesto a la muerte porque es una inmoralidad que no tiene que pagar absolutamente nadie”, ha concluido.

Mazón ha afirmado que “desde luego parece una broma de mal gusto cuando los socialistas valencianos hablan de progresividad fiscal porque queda claro que están en contra, como ocurre con su negativa a hacer progresivo el impuesto a la vivienda para que los que menos tengan paguen menos”.

Por su parte, València, el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha afirmado que “ningún gobierno ha avanzado tanto en progresividad fiscal como el liderado por Ximo Puig, quien ha sacado adelante dos reformas fiscales que han bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras de la Comunitat Valenciana”.

Muñoz ha invitado hoy al Partido Popular a “comprarse un libro para dummies sobre fiscalidad, igual así entienden de una vez por todas lo que significa el concepto de progresividad fiscal”.

Así se ha manifestado Muñoz tras las declaraciones del popular Carlos Mazón.

El dirigente socialista ha recordado que “el 99 por ciento de los contribuyentes valencianos no paga el impuesto de sucesiones”.

Muñoz ha subrayado que “la propuesta fiscal del PP es una gran mentira y solo implica que las grandes fortunas se ahorren 5.000 euros en su herencia” y ha remarcado que “ni ellos mismos se creen lo dicen, solo hay que ver como tuvieron que esconder su propuesta en un cajón y votar a favor de la reforma fiscal presentada por el president Ximo Puig que sí esta pensada para que la mayoría social de nuestra tierra pague menos impuestos en su próxima renta”.

“Mientras que los gobiernos del Partido Popular nos dejaron el sistema más regresivo de España e hicieron que los valencianos que menos tenían fueran los que más pagarán de todo el país, los y las socialistas hemos revertido ese modelo y conseguido un modelo justo en el que quienes más tienen son los que más aportan”, ha insistido.

El diputado del PSPV ha pedido a los dirigentes del Partido Popular que “dejen la demagogia fiscal” y ha explicado que “la propuesta fiscal de la derecha está pensada para las grandes fortunas y solo beneficiaría al 1,6 % de los valencianos, mientras que la aprobada por el Consell de Ximo Puig está diseñada para el 97,4 % de los ciudadanos y está basada en la progresividad”.

“Todos sabemos en que acaban las propuestas económicas de la derecha: en recortes y disminución de los recursos públicos”, ha recalcado.

Respecto a la bonificación del impuesto de sucesiones a la empresa familiar, el también secretario de Organización del PSPV-PSOE ha defendido que “el objetivo de la bonificación es garantizar que las empresas se mantengan en manos valencianas después de los cambios generacionales al mismo tiempo que potenciamos la fortaleza de nuestro sistema productivo”.

“Es una buena noticia con la que cumplimos con nuestra palabra y avanzamos en la mejora de la competitividad de nuestras empresas”, ha afirmado.