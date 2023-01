Compromís se rebela contra Puig y presenta un recurso a la ampliación del Puerto de Valencia

El secretario autonómico de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Jorge Iván Castañón (de Compromís), ha presentado un recurso de reposición ante la propia APV en el que pide la nulidad y la suspensión cautelar del acuerdo sobre la ampliación norte del Puerto de Valencia, una obra que sí ha sido apoyada por sus socios de Gobierno, el PSPV.

El recurso, al que ha tenido acceso EFE, advierte de que “nos encontramos con la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de València en fecha 2 de diciembre, estando pendiente de resolución de medidas cautelares la resolución ministerial vinculada”.

Castañón hace referencia así al auto del 5 de diciembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de medidas cautelares de suspensión de la resolución ministerial que afecta a la ampliación del Puerto de València, por la inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la Declaración de Impacto Ambiental.

Dicho auto acordaba además la suspensión hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso o que este haya finalizado por cualquier otra de las causas previstas en la ley.

“Si se acuerda la ejecución de un acto sobre el que sabía la Administración que pendía una solicitud de medida cautelar ante el Juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, tal proceder es nulo de pleno derecho”, advierte.

Del mismo modo, señala la necesidad de cumplir con los condicionantes del “informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación levantino-balear en relación con las actividades incluidas en el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia” estipuladas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Dicho informe establece un total de 21 medidas o condiciones que “deberán llevarse a cabo para que la actuación sea plenamente compatible con el contenido de la estrategia marina”.

“Gran parte de estas medidas, necesarias con antelación a la ejecución del proyecto, no se encuentran recogidas en el proyecto aprobado por el Acuerdo de 2 de diciembre de 2022, por lo que no se puede considerar adaptado a lo estipulado por el Informe del Ministerio, no pudiéndose entender en tal caso como favorable, pues el mismo condiciona dicha resolución favorable al cumplimiento de todas estas condiciones expuestas”, añade.

Considera por todo ello que se interesa la declaración de la suspensión cautelar en la vía administrativa de acuerdo con el art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre” pues estamos ante un proyecto de consecuencias claramente de difícil o imposible reparación”.

El secretario autonómico pide que se declare la nulidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Autoridad Portuaria de València adoptado en fecha 2 de diciembre de 2022 y hecho público en el BOE en fecha 9 de diciembre de 2022, y se acuerde además la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.