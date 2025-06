Los azulejeros fieles a Cevisama critican "su muerte sutil"

Mucho enfado y resignación. Así es como se sienten algunos empresarios del sector del azulejo que llevan yendo a la feria Cevisama desde hace años ante el anuncio de su fusión con Hábitat, Textilhogar y Espacio Cocina y su cambio de fecha de febrero a septiembre de 2026. «Se la han cargado», aseguran a LA RAZÓN desde una empresa con fuerte presencia en Cevisama y exportación internacional. «Es una muerte sutil. Dicen que Cevisama migra y se junta con Hábitat, en vez de decir que desaparece», lamenta esta misma persona, que pide que se escuche a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco. La primera edil solicitó al Consell esta semana que se replantee la fusión para mantener «el escaparate propio» de Cevisama.

El sector del azulejo lleva varios años dividido en torno a la gran feria española que se celebraba en Feria Valencia.

Desde que las grandes empresas como Porcelanosa, Pamesa y Grespania decidieran dejar de asistir al certamen, esta perdió su atractivo para muchas compañías. En cinco años ha reducido en un tercio sus visitantes y a la mitad de sus expositores.

La tendencia de estas grandes empresas era organizar jornadas de puertas abiertas en sus «showrooms» propios en sus sedes la misma semana o la anterior a Cevisama porque «sabían que iba a venir gente» y con esa táctica consiguieron atraer potenciales clientes, pero han debilitado demasiado a una feria que ahora languidece.

«Nadie va a ir ahora, si soy empresario interesado, yo no viajo de la otra punta de España para ver cuatro expositores y luego tener que hacerme un tour por Castellón», asegura.

Italia gana la partida

«Nos han vuelto a ganar los italianos», lamenta. Una de las principales críticas es la fecha de la nueva Cevisama Contract. En septiembre es la feria Cersaie en Bolonia, que cada vez aglutina a más empresas españolas y con mayor proyección, por lo que juntarlas hará que los clientes prefieran la italiana a la española.

«Septiembre es Cersaie. ¿Qué cliente va a ir primero a Bolonia y luego al Hábitat en Valencia? Si tú eres de Washington vas a Cersaie, que están todos. A Valencia irán valencianos, castellonenses y alicantinos, no un mexicano».

El empresario lamenta que el sector no esté unido para defender una feria nacional que fortalece al sector, vital para el azulejo, y asegura que con esa decisión se debilita la marca española de la cerámica. «Las empresas pequeñas son las que más van a sufrir, pero todas lo notaremos. Siendo castellonense no es lo mismo montarlo en Valencia, que en Cersaie o Coverings, la feria norteamericana. En el extranjero hay que medir bien los contenedores porque pagas mucho más de portes, por lo que no tienes tanto margen de lucirte», asegura.

Precisamente el precio fue una de las principales críticas de empresas como Pamesa, que dejó de acudir en 2021. Este empresario asegura que por menos de 250.000 euros no se monta un «stand» decente y en el caso de las más grandes aumenta el precio, de ahí que prefieran ahorrarse el dinero y aprovechar sus «showrooms», un error estratégico, en su opinión.

El empresario asegura que el modelo de visitas a los «showrooms» privados de cada empresa no es igual de eficiente para el cliente. «Si tú eres un arquitecto quieres aprovechar para ver material. No es lo mismo ver tres pabellones en un día que hacer ruta por la provincia viendo todos los expositores. No puedes estar una semana con tu tienda o despacho cerrado».

¿Un modelo obsoleto?

Ese modelo cada vez estaba más integrado, con algunas azulejeras fletando autobuses desde Cevisama a sus sedes en un trayecto de ida y vuelta, por lo que aseguran que no es incompatible la feria con tener el trato personalizado.

Una opción que se vislumbra a futuro es que las grandes azulejeras se pongan de acuerdo para poder organizar una semana en la que se visiten sus «showrooms». «O te pones a programar un Castellón 'Tile Week' o algo así que todos abramos el expositor a la misma semana y hagamos eventos o cada uno va a remar por su lado», lamenta el empresario.

Esa muerte de la feria Cevisama la han criticado algunas empresas punteras como la francesa Point P., filial de Saint Gobain y líder en Francia en la distribución de cerámica, que pidió en febrero al sector de Castellón reconsiderar su posición y reforzar la feria.

«Cevisama es un lugar donde buscamos oxigenarnos. Venimos aquí a tomar ideas y estar más cerca de los productores. Estamos en total desacuerdo con los fabricantes que no asisten a Cevisama. Si desaparece, dejaremos de venir. Este certamen nos permite trabajar con fábricas que no habíamos pensado», explicaron en su última edición a Economía Digital.

El empresario azulejero es de los que considera que es interesante acudir a Cevisama para poder precisamente compararse con el sector. «Si tú vendes calidad como Porcelanosa o Grespania, a ti te interesa que vayan al ‘stand’ de la competencia barata para que puedan ver la diferencia», razona.

«La gente lo vende como que el modelo de feria está obsoleto, pero para nada porque es un sitio donde ver tendencias, compararte y hacer contactos. En un día o dos te haces una idea del sector. La cerámica no vale verla solo con fotos de Internet».

Por último, pide ir «todos a una» para fortalecer una industria cerámica española que representa el 22,2% del PIB industrial de la Comunitat Valenciana y supone más del 32,2% del PIB de la provincia de Castellón. En 2024, la exportación de este sector en la Comunitat supuso 3.480 millones de euros y es líder a nivel nacional con el 98% de exportación de azulejos.