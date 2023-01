El PP se rinde a Rita Barberá en el cónclave de alcaldables: “Siempre será la mejor alcaldesa de España”

El PP ha celebrado este domingo el acto en Madrid para presentar sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de toda España en el que Valencia tuvo un lugar protagonista. Durante el transcurso del mismo, el candidato y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha hecho alusión a la figura y trayectoria política de Rita Barberá.

«Somos herederos de aquellas que nunca reclamaron cuotas, pero que tampoco pidieron permiso para derribar puertas, de las mejores alcaldesas que ha tenido España. De Luisa Fernanda Rudi, (ex presidenta del Gobierno de Aragón), de Celia Villalobos (ex alcaldesa de Málaga), de Teófila Martínez (ex alcaldesa de Cádiz), de Cuca Gamarra (ex alcaldesa de Logroño) y, sobre todo de Rita Barberá, la mejor alcaldesa de España. Siempre con su recuerdo y su memoria, y la mejor heredera de Rita se llama María José Catalá, la próxima alcaldesa de Valencia».

Catalá no pudo asistir al acto porque, tal y como se encargó de recordar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está cumpliendo con su función el día del patrón de Valencia». La ciudad ha celebrado la festividad de Sant Vicent Mártir con una multitudinaria procesión en la que el sol combatió con fuerza el frío del primer domingo con temperaturas invernales.

Castellón y Alicante

Sí han estado los otros dos candidatos de las capitales de provincia. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que no hay mejor responsabilidad que la que ejerce en la actualidad.

Con las encuestas a su favor para mantener su puesto, ha incidido en que Alicante necesita que el PP siga gobernando para mantenerse como la ciudad más «liberal» de España y ha defendido la necesidad de acabar con la carga fiscal impuesta por el Gobierno de Ximo Puig.

🌆 #Castellón merece un gobierno de todos y para todos. Un gobierno que trabaje por un futuro mejor.

👉🏻Los castellonenses, mi prioridad.

👉🏻Castellón, mi orgullo.

Un honor liderar el proyecto del @GrupoPopularCS para nuestra ciudad.#EquipoPP #Yavieneelcambio @pp_cv pic.twitter.com/04EsRD10Ny — Begoña Carrasco (@begonacarrasco) January 22, 2023

Por su parte, la popular Begoña Carrasco, que aspira a recuperar la alcaldía de Castellón para el PP, aseguró que el único problema que tiene la ciudad es el gobierno actual. «El PSOE, Compromís y Podemos lo único que hacen es desenterrar el pasado, en lugar de mirar hacia el presente».