Feijóo ve a Sánchez “perdido” y “desconectado” de la realidad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “perdido” y “desconectado” de la realidad por comparar la protesta independentista de Barcelona el pasado jueves con la manifestación constitucionalista que se produjo este sábado en Madrid contra las políticas del Gobierno. Además, ha afirmado que el PP respaldó la concentración de Madrid pero “no se la ha apropiado”, en alusión a Vox.

Feijóo hizo estas declaraciones a su llegada al acto de presentación de los candidatos a las alcaldías de provincia del PP celebrado en Madrid, al ser preguntado por las palabras de Sánchez volviendo a equiparar esas dos movilizaciones y a acusar a los manifestantes de la convocatoria de Madrid de defender una “España uniforme y excluyente”. La multitudinaria manifestación de este sábado, convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil en la plaza de Cibeles de Madrid, reunió a más de 31.000 personas -según cifras de la Delegación del Gobierno-o más de 500.000 -según los organizadores- donde protestaron contra Pedro Sánchez, su “Gobierno de la mentira y los pactos oscuros” y “la deriva política que ha tomado España”.

El líder del PP asistió al acto acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aconsejó a Pedro Sánchez “tener un poco más de contacto con la realidad”.

Incidió en que no acudió a la manifestación, a la que sí fue el el líder de Vox, Santiago Abascal, destacando que no era una movilización que hubiese convocado el PP sino que su formación la apoyaba. “Son dos cosas distintas”, puntualizó. Dicho esto, apuntó que una manifestación de la sociedad civil “lo que quiere es que vayan ciudadanos, no que se la apropien los políticos”. “Por esa razón, la hemos apoyado pero no nos la hemos apropiado. La gente que quiso salir a la calle salió y dirigentes del PP también o hicieron pero es una manifestación de los ciudadanos”, dijo.