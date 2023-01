Juan Roig, tras críticas de Belarra: “los empresarios somos los que creamos riqueza”

La respuesta no se ha hecho esperar. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido este martes que los empresarios son los que generan “riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos y si no, enfrentamiento”. Así de contundente se ha expresado el empresario valenciano tras las críticas de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien le acusó de ser un “capitalista despiadado” y de estar enriqueciéndose subiendo los precios en un momento inflacionista generado por la guerra en Ucrania.

“Por mucho que nos exterminen a los empresarios siempre seguirá alguno vivo”. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha participado hoy el Nueva Economía Fórum, presentado por el presidente de Mercadona, Juan Roig. “Vengo, como empresario comprometido con el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil, para manifestar que veo con mucha preocupación el clima de permanente crispación que se da en la vida político-institucional. Boluda ha reclamado a los políticos que rebajen el tono “es imprescindible”, que se tenga claro que “la política es el arte de llegar a acuerdos y que sirve para solucionar la vida de los ciudadanos, y es igualmente fundamental que se acepte que, en la discrepancia, el diálogo y el debate constructivo, radican la salud y fortaleza de nuestra democracia. Pensar diferente, con lealtad y cumpliendo con la legalidad vigente, es la base de nuestro avance”.

Sobre el panorama político ha admitido claramente su apoyo al bipartidismo. “No me gustan los partidos pequeñito o raritos” porque condicionan a los grandes partidos que, bajo su punto de vista, cuando gobiernan en coalición con ellos se ven muy condicionados. “Me gusta el sistema francés con segunda vuelta o el mejicano. Quien más votos tiene gobierna”.

También ha respondido a las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que cargó contra los empresarios, ha respondido que los empresarios o somos capitalistas despiadados o no somos ninguno. “Si no compras aquí compras allá. Si hay que poner tope en algunos productos, podemos esperar cualquier cosa de Sánchez... pero cualquier cosas que sea para proteger a aquellos ciudadanos que no pueden acceder a cosas, de ahí a machacar a los empresarios... es una barbaridad y hay que serenarse un poco. Se lanzan y las piedras no se saben donde van.

Por su parte, Juan Roig, ha alabado a Vicente es “de los que se implica y no se esconde. Siéntete orgulloso de ser empresario somos los que generamos riqueza y si los que tienen que gestionar lo hacen bien hay riqueza, si no viene el conflicto”.