Megara lleva su rock futurista a lo más alto del Benidorm Fest

El rock más arrollador ha hecho temblar todos los cimientos de Benidorm. Megara ha vuelto a dominar el escenario del Benidorm Fest en una intensa final en la que su tema “Arcadia”, busca abrirse paso en el camino hacia Eurovisión 2023 en Liverpool. Una puesta en escena que sabía que no iba a defraudar, y en la que se han dejado la piel por gritar aquello de “arde la llama, y si me miras se me acaba el tiempo”.

Sin duda, han hecho arder el escenario en una de las actuaciones más épicas de esta final, y en la que han remarcado en varias ocasiones la buena acogida que ha tenido el rock entre el público, y cómo han sentido que el rock podría representar a España ante todo el mundo.

De hecho, se convertiría en la primera canción de rock que España llevaría a Eurovisión en las 62 ediciones, por lo que el grupo considera todo un éxito poder acercar este género musical a todas las generaciones.

Y es que con el estilo futurista del metaverso, rodeados de robots, de cables y de aparatos eléctricos, el paso de Megara por el Benidorm Fest es ya todo un icono de la historia del festival, y aspira a sentar precedente en la presentación de este estilo musical para futuras ediciones. “España está preparada para el rock”.