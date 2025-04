25 de abril: el día en que una batalla cambió la historia de la Comunidad Valenciana

25 de abril, un día para celebrar o no... pero ¿qué sucedió en la batalla de Almansa?"Quan el mal ve d' Almansa a tots alcança..." (Cuando el mal viene de Almansa a todos alcanza), es una frase hecha que todavía hoy se utiliza y que quiere decir que cuando se produce una gran desgracia, todo el mundo resulta afectado en mayor o menor medida. Lo significativo de esta frase es su origen. Se produjo durante el conflicto internacional de la Guerra de Sucesión española el 25 de abril de 1707 en Almansa (actual provincia de Albacete, en los límites entre Valencia, Alicante y Murcia, en España). En el enfrentamiento, las tropas de Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV de Francia y, que había sido proclamado rey como Felipe V), mandadas por el duque de Berwick, derrotaron a las del archiduque Carlos de Austria, comandadas por Henri de Massue y el Marqués das Minas.

La batalla no fue decisiva para el fin del conflicto internacional, pero sí abrió las puertas hacia el Reino de Valencia que, como consecuencia de esta batalla, fue ocupado por las tropas borbónicas (con mucha resistencia austracista); después sus fueros quedaron abolidos, junto con los de Aragón, tras la publicación de los Decretos de Nueva Planta. Quedó anulada, por tanto, la soberanía de los valencianos, se disolvieron todas las instituciones propias y se abolieron los fueros.

Quedó por tanto, en el imaginario colectivo, como una fecha funesta que llevó a otras frases como «De ponent, ni vent ni gent» (De poniente, ni viento ni gente).

Pese a no ser festivo, en Les Corts Valencianes, cada 25 de abril, se ha celebrado un acto institucional para defender, precisamente el autogobierno de todos los valencianos. Sin embargo, este año no ha sido así. La Presidencia de Les Corts ha considerado que la celebración no era apropiada debido a la "tensión política".

La reforma legal

Los diputados de Compromís, Maria Josep Amigó i Jesús Pla han anunciado dos iniciativas vinculadas al 25 d’Abril, Día de las Cortes Valencianas. Por un lado, han presentado una proposición de ley para derogar explícitamente el Decreto de Nueva Planta impuesto por Felipe V de Borbón en 1707.

Según Jesús Pla, “el Tribunal Constitucional, en uno de sus pronunciamientos, invoca al desafortunado Decreto de Nueva Planta de 1707 para quitarle a nuestro Estatuto de Autonomía la capacidad legislativa en materia de Derecho Civil. Esto supone que el Decreto de Nueva Planta, a pesar de su naturaleza profundamente anticonstitucional, todavía tiene algún resquicio de vigencia y por eso hoy, en la "Diada del Pueblo Valenciano", pedimos la derogación exprés de esa imposición absolutista y antidemocrática, que exterminó todos nuestros derechos”.

La proposición de ley presentada por Compromís explicita en un artículo único que mientras pudiera conservar alguna vigencia, se considerará definitivamente derogado el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 en cuanto que afectara a la actual nacionalidad histórica valenciana, sucesora institucional del histórico Reino de València.

Por otro lado, la coalición valencianista ha presentado una Proposición No de Ley para “blindar la necesidad de recuperar las actividades de celebración del 25 d’Abril, Día de las Cortes Valencianas, una conmemoración que este año ha sido directamente suprimida por PP y Vox de forma unilateral y que demuestra el absoluto desprecio de la derecha y la extrema derecha hacia la máxima institución de autogobierno, nuestra historia y nuestras libertades como pueblo”, ha aseverado Maria Josep Amigó, representante de Compromís en la Mesa de las Cortes Valencianas.

En la iniciativa parlamentaria, Compromís insta a que los grupos parlamentarios de Les Cortes aprueben conmemorar públicamente el 25 de abril, con un programa de actos abierto a la sociedad civil y donde se visibilice la voluntad del pueblo valenciano de ejercer el autogobierno; así como recuperar el Premi Guillem Agulló para el reconocer a personas e iniciativas destacadas en la lucha contra la xenofobia, el racismo y los delitos de odio, y que este galardón sea librado coincidiendo con los actos de conmemoración del 25 d’abril.