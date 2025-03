La oposición critica que Gan Pampols "externalice" la recuperación de la dana con la consultora PwC y Tragsa

El pasado 15 de noviembre el president, Carlos Mazón, creó la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y puso al frente al teniente general Francisco José Gan Pampols. Más de cuatro meses después, en Les Corts se siguen preguntando por qué existe esta Conselleria.

La oposición, incluyendo a Vox, ha criticado al unísono que se "externalice" la actuación de la Conselleria con una partida de 2,1 millones de euros para la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) para la realización del Plan de Recuperación y Reconstrucción y otros 2,3 millones de euros a la empresa pública Grupo Tragsa para la Dirección General de Coordinación, Control y Seguimiento de dicho plan, como aparece en el proyecto de Presupuestos 2025.

Del total de los 14 millones de presupuesto proyectado, que la oposición ha considerado "insignificante", 6,07 millones de euros van a "trabajos realizados por otras empresas y profesionales", entre los que están los contratos de PwC y Tragsa.

"La elaboración del Plan la ha externalizado a una consultora", le ha acusado la diputada del PSPV, Rosa Peris, que ha dicho que "lo más importante" del Plan que es la "elaboración, impulso y seguimiento" no la hace la Conselleria. Peris ha criticado que con 16 personas en la Conselleria se quiera dirigir la recuperación y ha asegurado que con solo siete funcionarios las dos direcciones generales para la creación del plan y su seguimiento "no se saca adelante la recuperación".

"Tenemos una vicepresidencia gestionada por empresas externas por primera vez en la historia de la Generalitat y es una irregularidad como una casa", añadió Peris. "Cinco meses después: ¿Qué ofrece Gan Pampols? Nada ¿Para qué sirve? Para nada", ha remachado. La diputada de Compromís, Isaura Navarro, criticó que se adjudiquen "contratos multimillonarios" a empresas externas y aseguró que puede entrar en un "conflicto de intereses" al haber "precios totalmente desorbitados".

La crítica la ha compartido también Vox: "Creemos que en la propia Administración hay suficientes técnicos que podrían haber realizado esa labor", ha dicho su diputado José María Llanos, que ha recordado que su partido estaba en contra de la creación de esta Conselleria y abogaba por centralizar la recuperación en la de Emergencias.

Gan Pampols ha aclarado que su labor no es el de "ejecutar obras" sino solo "planificar y coordinar", que es a lo que se dedican las 16 personas en la Conselleria, que según el vicepresidente no son los únicos que trabajan en la recuperación de la dana sino que actúan como "nodos de unión" con cada una de las consellerias que son las encargadas.

"El plan no está externalizado en ningún caso", ha defendido Gan Pampols, que ha dicho que la administración pública "está diseñada para resolver problemas en un paréntesis de normalidad" pero que en cuestiones "extraordinarias" como la dana "hay que dividir funciones porque si no, no se es eficaz". Asimismo, ha aclarado que PWC no hará un plan de comunicación porque él mismo lo rechazó, centralizando la comunicación sobre la dana en la Conselleria. "No metamos más ruido que del necesario. Las personas se merecen que rebajemos el souflé", ha pedido el vicepresidente.