El PP acaricia la Diputación de Valencia gracias a Rodríguez

El 29 de mayo en el PSPV de Valencia ya sabían que la negociación de la Diputación de Valencia iba a ser compleja. Estaban preparados para todo, y asumían que las exigencias de Jorge Rodríguez, ex socialista y ex presidente de la Diputación, no serían sencillas.

Sabían que iba a pedir hasta la Presidencia porque, al fin y al cabo, Rodríguez solo podía resultar ganador, pactase con quien pactase. En el PP, por contra, siempre han esperado con calma el final de esta historia. Era cuestión de agotar los tiempos y dejar al PSPV sin la única institución relevante a la que podían acceder tras el 28M.

Tras semanas de negociaciones, Rodríguez anunció ayer que la diputada de su partido, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, se votará a sí misma. De esta manera, y según marca la Loreg en caso de empate, la Presidencia es para el partido más votado, que es el PP.

Los populares obtuvieron 13 diputados, y junto a los dos de Vox suman 15; el PSPV, 12, más los tres de Compromís hacen 15. De ahí que el voto de Ens Uneix, confirmado después de un recuento celebrado tras de las elecciones, sea decisivo.

Rodríguez, que puso como precio a su voto 15 millones de euros en infraestructuras para La Vall d’Albaida, explicó que no dará su apoyo al PP para evitar un gobierno con Vox.

Sin embargo, tampoco votará al PSPV. El motivo no es ideológico, sino porque su interlocutor en las negociaciones, el alcalde de Mislata y líder del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, es «ninguneado, puenteado y no cuenta con el apoyo de la Ejecutiva nacional del partido, que no quiere que Bielsa sea presidente», según recoge EFE.

El resultado de esta circunstancia, según Rodríguez, es que no cuenta con la certeza de hasta dónde puede mantener los acuerdos y compromisos asumidos.

Apuntó además a que el pacto con el PSPV, también le harían complicadas las negociaciones con la Generalitat, que está en manos del PP.

Para finalizar, añadió un argumento de carácter personal y que deja al descubierto los problemas internos del PSPV. Se refirió al nombramiento como síndica del grupo en Les Corts de Rebeca Torró, que fue concejala en Ontinyent cuando Rodríguez estaba en el PSPV. «Pasó de ser mi mano derecha a ser la primera y la que probablemente con mayor rentabilidad abandonó el barco».

Y después de todo esto, aún quiso mantener la tensión hasta el final. «Queda una semana. En política no hay nada escrito». A esto se acogían ayer los de Bielsa, que decían que aún era posible un «gobierno de progreso».