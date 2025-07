Sobresalto en una playa de Torrevieja al ver lo que ha llevado la marea hasta la orilla

Torrevieja vivió una jornada absolutamente insólita que quedará en la memoria colectiva de residentes y visitantes: las olas del Mediterráneo arrastraron hasta la conocida playa de La Mata un inesperado y perturbador pasajero. Se trataba del cadáver de una vaca en avanzado estado de descomposición, que emergió flotando entre los bañistas como una imagen casi surrealista, provocando una oleada inmediata de estupor, alarma y desconcierto.

En plena temporada alta, con la costa rebosante de familias y turistas, el macabro hallazgo se convirtió en el epicentro de una jornada marcada por la incredulidad y la incomodidad de quienes presenciaron el suceso en vivo.

El descubrimiento fue realizado por el equipo de socorristas, quienes, al observar en el horizonte marino un objeto de grandes dimensiones que no encajaba con la dinámica habitual de la playa, no dudaron en activar de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para situaciones excepcionales.

Con profesionalidad y rapidez, se alertó al Ayuntamiento, que desplegó a los servicios ambientales para intervenir con celeridad. Estos lograron retirar el cuerpo del animal sin generar mayores disturbios, evitando así consecuencias sanitarias más graves y controlando el impacto visual de una escena que, por su naturaleza, podía generar pánico o especulación entre los bañistas.

Un suceso que ya se vivió en 2021

No es la primera vez que el litoral español se ve sacudido por escenas que parecen salidas de un guion surrealista. En agosto de 2021, en una playa cercana al delta del Ebro, los bañistas fueron sorprendidos por la aparición de un cerdo entero, también en estado avanzado de descomposición, que flotaba entre las olas como si la corriente lo hubiera traído de otro mundo. El animal, que probablemente provenía de alguna explotación ganadera situada río arriba, habría sido arrastrado por las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del cauce. La escena generó un revuelo inmediato entre los visitantes del parque natural, que esperaban una jornada tranquila de sol y naturaleza, no un espectáculo macabro que evidenció, una vez más, los desafíos que enfrenta la gestión ambiental en las zonas rurales conectadas al ecosistema marino. Al igual que en Torrevieja, las redes sociales no tardaron en llenarse de imágenes y comentarios