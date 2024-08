Alexander Liebreich: "En España veo tradiciones vivas, mucha empatía humana y entusiasmo por la cultura"

El director de la Orquesta de Valencia, Alexander Liebreich (Ratisbona, 1968), explica en una entrevista veraniega con EFE a qué cantante le habría encantado conocer, a qué se habría dedicado si no hubiera sido músico y qué serie de televisión ha visto entera.

Consigue desconectar de su trabajo en verano?

Intento hacerlo, por supuesto. Pero a veces no funciona. El verano también puede ser una oportunidad para pensar en la música, así que disfruto con ello.

¿El Mediterráneo le ha conquistado?

Desde que tengo uso de razón. Nací en Ratisbona, ciudad fundada por Marco Aurelio. Soy "latino" y siempre me he decantado por el Mediterráneo, nunca el norte.

¿Qué es lo que más le llama la atención de la cultura española?

No quiero ser demasiado tópico, pero aquí en España veo tradiciones vivas, mucha empatía humana y entusiasmo por la cultura, el deporte y la interacción social.

¿Y de los valencianos?

Valencia también tiene una actitud mediterránea ante la vida. Yo lo describiría como el estoicismo de Valencia, también de relajación.

¿Qué suele hacer en su tiempo libre?

Pasar tiempo con la familia, hacer deporte, estar en la naturaleza, preferiblemente en el jardín de Grecia.

¿Practica algún deporte? Tengo entendido que es aficionado al ciclismo y también corre.

Voy en bicicleta, corro, nado, pero reconozco que debería hacer más deporte, sobre todo hacer algo por mi espalda, un problema que tenemos los directores de orquesta.

¿Ha hecho rutas por Valencia?

Sí, sobre todo en bicicleta hasta El Palmar, cerca de la Albufera. Y después una buena comida, tal vez paella...

¿Escucha música cuando practica deporte?

Lo que más me gusta es estudiar la partitura sin escuchar la música. La Quinta de Mahler, por ejemplo, en las montañas, a solas.

¿Tiene una lista de Spotify? ¿Qué grupos o cantantes ocupan los primeros puestos?

Tengo muchas listas de Spotify. Crecí con música de los ochenta, Queen, ABBA o Münchener Freiheit. De músicos actuales, Billie Eilish me parece genial.

¿Le hubiera gustado dirigir a algún grupo de rock, pop u otro estilo en una colaboración sinfónica?

Me hubiera encantado conocer a Freddie Mercury, tenía una energía, un vigor y una creatividad increíbles.

¿Quién fue la persona que le introdujo en la música?

Las primeras influencias vinieron de mi hermana, que tocaba mucho el piano. Mi profesor de música fue importante, pero más tarde mi encuentro más importante fue con Claudio Abbado. Entonces conocí el camino.

¿Y la que ha dejado huella en su vida?

Musicalmente la mayor influencia fue Claudio Abbado, pero en un sentido humano fue y es el encuentro con mi mujer, que es una destacada bailarina de ballet.

¿Y músicos? ¿El compositor al que más admira?

Mi colaboración más intensa fue con Krystian Zimerman, el legendario pianista. Por supuesto uno siempre ama al compositor que estudia, pero quizá yo esté más cerca de la poética de Mendelssohn y Schubert.

¿Le gusta la gastronomía? ¿Cocinar? ¿Ya ha elaborado alguna paella?

Me encanta cocinar y hornear. Cualquier cosa con masa me interesa. Nunca he hecho una paella, pero espero que el director del Palau de la Música, Vicente (Llimerá), o su mujer, me enseñen.

¿Y el viaje que más le impactó?

He estado muchas veces en Corea del Norte y del Sur por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y son experiencias inolvidables. En ambas Coreas la gente tiene una fuerte conexión con la música.

¿Cuál es la ciudad en la que volvería a perderse?

Estambul y Nápoles, Taipéi y Tokio, pero por supuesto también València y Múnich, que son mi hogar.

¿Cómo son sus vacaciones ideales?

Muchas puestas de sol y amaneceres en el Mediterráneo. A veces, la belleza del momento hace que se me salten las lágrimas.

¿Es cinéfilo?

A veces no tengo paciencia para películas enteras, no hay muchos directores que me sorprendan.

¿Ha conseguido engancharse a alguna serie? ¿Cuál recomendaría?

A veces sólo consigo ver los primeros episodios, pero 'La Casa de Papel' me enganchó desde el principio. Quizás la única serie que he visto entera es 'Friends'. Eso fue en los noventa y ahora la estoy volviendo a ver con mi hijo.

Fundó el Coro de Cámara de Regensburg en su ciudad natal a la edad de 17 años y estudió lenguas romances, musicología, canto y dirección. De no haber sido director de orquesta ¿por qué otra opción profesional se habría decantado?

Quizá habría abierto un bar de (cafés) capuchinos en Italia. Si tuviera suficiente talento, en mi próxima vida sería bailarina.

¿Es buen cantante? y ¿toca algún instrumento?

Estudié música y canto y canté pequeños papeles en la Ópera Estatal de Baviera. Allí además conocí a mi mujer. Y mi primer instrumento fue el piano.

En un karaoke, ¿qué canción elegiría para interpretar?

'My Way' de Frank Sinatra y 'Thank You for the Music' de ABBA. '... and now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain' (de "'My Way').

¿Alguna manía o superstición?

Deja que piense... "don't talk, just do it". ("No hables, hazlo")

¿Sus planes para este verano?

En Grecia. Muchas puestas de sol y amaneceres en el Mediterráneo.