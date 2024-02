Alicante y Elche acortan distancias abriendo una etapa de colaboración

Alicante y Elche son la segunda y la tercera ciudad más importantes, por población, de la Comunidad Valenciana y apenas las separan 21 kilómetros de distancia. Y entre las dos suman 600.000 habitantes. Pero por encima de la distancia física hay otra, intangible y más profunda, una sima que las ha mantenido alejadas durante décadas, sin cooperar ni pactar políticas comunes que les habrían permitido caminar de la mano, en vez de darse la espalda. En áreas como turismo, infraestructuras, comunicaciones o desarrollo urbanístico la cooperación es básica para el progreso en la provincia y en el resto de la Comunidad Valenciana.

Por suerte, en la relación entre las dos ciudades hay un antes y un después, un punto de inflexión, una fecha marcada en rojo en el calendario que no es otra que el 27 de septiembre. Ese día se celebró en el Ayuntamiento de Alicante la denominada primera cumbre entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el de Elche, Pablo Ruz, ambos del PP. Un encuentro de trabajo calificado por ambos regidores como “histórico” y en el que el mensaje lanzado, al término de la misma era de gran calado, revitalizar el eje Alicante-Elche. No hay que olvidar que, tras las elecciones municipales del 28M, en ambas ciudades gobierna el Partido Popular; algo que antes de la cita electoral no ocurría.

Ese día, en una rueda de prensa conjunta, Barcala y Ruz informaron sobre la hoja ruta, que pasaba por reuniones periódicas entre concejales de distintas áreas y por una una segunda cumbre entre ambas ciudades, en la que el alcalde de Alicante devolverá la visita al de Elche. La fecha está aún por concretar. Y fue el propio Ruz quien resumió el primer encuentro y pocas palabras: “Alicante y Elche dejan hoy de darse la espalda y se dan la mano". Como gesto, Barcala manifestó su apoyo a dos demandas históricas para Elche, el regreso temporal del busto a la ciudad en la que se halló el busto y la ejecución de la variante de Torrellando.

Es evidente que la vía de cooperación que se abrió en septiembre sigue en marcha y que, en buena parte, el Consell de Carlos Mazón está siendo un motor para que esa relación cuaje y fructifique. Prueba de ello es que el pleno del Consell aprobó el 23 de enero, en un guiño hacia Elche, el nombramiento de Pablo Ruz como consejero del Puerto de Alicante.

Así, y por primera vez en la historia, un alcalde de Elche tiene un representante en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante. Algo que, sin duda, puede beneficiar el contacto entre el potente tejido empresarial de su municipio y una infraestructura a la que interesa captar tráfico de mercancíasque, a día de hoy, escoge otras vías de importación y exportación. En la Generalitat, gobierna ahora el mismo partido que las dos ciudades, el PP, por lo que, es más fácil que las políticas vayan alineadas.

Acciones de promoción turística

De momento, la nueva relación ya tiene un primer fruto, que nace de esas reuniones de trabajo, el primer maratón entre las dos urbes, que se celebrará en febrero de 2025, y que se presentó por parte de los concejales de Deportes de Alicante y Elche, Toni Gallego y José Navarro, respectivamente, en la pasada Feria Internacional del Turismo, Fitur, de Madrid. Se trata de una prueba de 42 kilómetros entre Elche y Alicante, que concluirá en el Puerto de Alicante y que se caracteriza por ser una de las de menor desnivel de España La fecha se ha elegido para evitar las altas temperaturas

Y en Fitur se anunció también la otra acción conjunta, un congreso de turismo corporativo, el Mice & Forum. Según ambos ayuntamientos tanto el maratón como el congreso tienen como fin la promoción turística y forman parte de la nueva estrategia de colaboración emprendida por los dos municipios.

Antes, en diciembre, se reunieron en el Ayuntamiento de Alicante los concejales de Movilidad Urbana de Alicante, Carlos de Juan, y de Elche, José Claudio Guilabert para tratar asuntos de relevancia en torno a la conexión de ambos municipios como, por ejemplo, el transporte público entre ambas.

Lógicamente, no es la primera vez que se ha intentado en la historia de la democracia que el eje de unión entre Alicante y Elche sea una realidad tanto por parte de los políticos como de la sociedad civil; de momento, se están dando los primeros pasos de una nueva etapa. Y las ciudades, por fin, se dan la mano y caminan juntas. Está por ver hasta dónde llegan.