Pablo Ruz: "Al Goierno le pedidos la Dama de Elche y agua para el campo"

Carlos Mazón habla de la deuda de la Generalitat con Elche ¿va a ser muy exigente con él?

Por supuesto, una de las características de nuestro gobierno es la exigencia y la justicia en financiación y en inversiones; pero no hace falta pedírselo al presidente de la Generalitat porque él lo sabe y lo ha hecho público. El primer exigente con la Generalitat es el propio presidente de la Generalitat. No ha habido ningún presidente de la Generalitat que conozca tan bien las necesidades de Elche y que tenga un compromiso tan grande con la ciudad.

Las infraestructuras son una asignatura pendiente ¿cuáles son las prioridades?

Nuestras prioridades son el Tram que vamos a construir en esta legislatura para conectar Carrús, en la parte oeste de la ciudad, con el Parque Empresarial y la conclusión de la ronda sur. Hasta el parque empresarial se desplazan a diario 9.000 personas. En la ronda sur, el Gobierno del PSOE, faltando como faltan 1,8 kilómetros para acabarla, lo sacó de los presupuestos en los que estaba consignado.

El anhelo de que la Dama de Elche se exponga temporalmente en la ciudad sigue ahí, pero un informe del Ministerio de Cultura de agosto desaconseja su traslado. ¿Qué va a hacer?

El informe del Ministerio de Cultura es un informe hecho ad hoc y sin firmar. ¿Quién ha hecho ese informe? ¿Inteligencia artificial? Tuvimos una reunión con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, reunión que nunca mantuvo nuestro predecesor en el cargo, y el ministro decía que él no iba a autorizar el traslado de la Dama de Elche con informes desfavorables; es decir, es una decisión política. A cambio, nos ofrecía un convenio para financiar las obras de l’Alcudia, el parque arqueológico en el que se encontró la Dama, y le dije que no. Eso no se tiene que plantear; es decir, el Ministerio tiene, entre comillas, secuestrada la dama por circunstancias históricas, luego son ellos quienes tienen que promover su presencia en l’Alculdia. Pero que no intenten despachar la presencia temporal de la Dama en Elche con un convenio.

¿Exactamente que piden?

Que las visitas temporales de la Dama a Elche sean regulares porque se hizo en 2006 y porque se demostró que es absolutamente viable y porque hay diariamente miles de préstamos de los museos nacionales a museos públicos para exhibir piezas. Para los ilicitanos es un anhelo y trasciende lo político. A diferencia de nuestros predecesores, nosotros vamos a seguir reivindicando las visitas temporales de la Dama a Elche, sin mirar siglas ni carnés políticos. Esto es Elche y estamos hablando de la Dama.

Además del traslado a Elche de la Dama, ¿cuál es su carta de reivindicaciones al Gobierno central?

La mejor financiación del palmeral histórico que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y el agua. Elche es la segunda productora provincial del sector primario, de frutas y verduras, y la primera de España en riego no histórico. Tenemos una comunidad de regantes con 20.000 personas, en gran parte riegan y hacen de la tierra fértil un tesoro gracias al trasvase del Tajo.

Y el recorte del trasvase Tajo-Segura les perjudica...

Elche es la capital de las reivindicaciones del trasvase porque Orihuela tiene los riegos garantizados por el propio río Segura, pero nosotros dependemos del trasvase y de la depuración de agua. Por eso, va haber cohesión absoluta entre Elche, Diputación y Generalitat para intentar tumbar desde la justicia un decreto del gobierno que ha sido absolutamente injusto.

En las elecciones del 28-M, el PP arrasó en el campo de Elche…

Sí, el campo de Elche es el gran espacio de centro derecha desde siempre y salieron a votar por el tema del agua.

Al ser un municipio disperso, debe ser más complicado gobernar…

Elche es un territorio dual, tenemos un núcleo urbano muy compacto que es la ciudad y tenemos 33 núcleos urbanos dispersos que son las pedanías, y tres de ellas con más de 5.000 habitantes, Torrellano, El Altet y el entorno de La Hoya y Las Bayas. Es complejo, es complicado. Ya hemos aprobado el primer reglamento de distritos de la ciudad, que permite desconcentrar la administración, siguiendo el modelo de Murcia. Además, vamos a llevar autobuses urbanos a las pedanías y por supuesto a luchar por el agua.

Elche y Benidorm tendrán una sede de la Diputación, otro compromiso de Mazón…

Sí, así es, y la sede estará en la Glorieta, algo que supone cohesionar el territorio y favorecer la policapitalidad en nuestra provincia, la capital administrativa es Alicante; Elche, la económica e industrial y Benidorm, la capital turísticas.

Esta será también la legislatura del Palacio de Congresos…

Sí, ese es el gran proyecto de la Diputación y se construirá en frente de la Universidad Miguel Hernández; es necesario porque Elche no puede perder el tren del turismo de congresos y el centro de congresos que tenemos tiene poco aforo.

​​Elche ha eliminado dos carriles-bici ¿por qué?

Carriles bici, sí pero bien hechos; hemos desmantelado dos carriles bici que se hicieron en pandemia con carácter provisional y hemos hecho lo que no hicieron nuestros predecesores para instalarlos que es contar con la Policía. La Policía nos ha dicho que no están bien hechos y que eso es un problema para los conductores tanto de vehículos como para los ciclistas y hemos cumplido con lo que dicta la Policía en ese informe.

¿Está previsto desmantelar algún carril bici más?

De momento, no, no hay más previstos. Esto se ha hecho por seguridad y para cumplir con la legislación. Nosotros vamos a concluir el anillo ciclista y a construir 4 kilómetros más de carriles-bici.

¿Siente el peso de la responsabilidad de ser el segundo alcalde de la democracia del PP de Elche?

Me ilusiona; empecé las primeras semanas con mucha ansiedad por hacer, pero después de las Fiestas me cambié el chip, y pensé vamos a disfrutar de esta oportunidad, a hacer las cosas bien y sin pensar en las elecciones de 2027.

¿Cómo ve al Partido Popular en estos momentos?

Veo un partido muy centrado y con una hoja de ruta muy clara, un partido que, sobre todo, es una alternativa al sanchismo y esa alternativa le legitima para intentar una investidura a la Presidencia del Gobierno.

Ya, pero pese a la victoria en la Comunidad Valenciana, al PP no le ha ido todo lo bien que esperaba en las elecciones generales.

Bueno, creo que las elecciones generales se pusieron en julio con ese efecto sorpresa para intentar desmovilizar el voto de centro derecha.

¿Ha pagado el PP haber hecho una transición demasiado acelerada?

No, al contrario, creo que la transición se ha pilotado muy bien, hemos ganado las elecciones.