La bicefalia, la solución que apuntada un sector del PSPV para gestionar la etapa tras Puig

Desde la derrota electoral del pasado mes de mayo, en el PSPV son conscientes de que nada puede quedar tal y como estaba. Nadie pone en duda que el ex presidente y secretario general, Ximo Puig, ha sido el mejor valedor de esta última etapa. Por este motivo, el partido está dispuesto a respetar sus tiempos, aunque ya hay voces que empiezan a marcar un camino que tiene que iniciar más pronto que tarde. El sábado 16 de diciembre se celebra Comité Nacional y al siguiente lunes habrá Ejecutiva, prevista inicialmente para hoy y que ha sido pospuesta.

El secretario general del PSPV en Alicante y diputado nacional, Alejandro Soler, ha hecho públicas este lunes en una entrevista en À Punt, una serie de reflexiones claves para entender en qué estadio se encuentra la fase de cambio que debe abordar el socialismo valenciano. "Estamos en un momento interno de cambio, de transición", ha remarcado destacando la gran labor realizada por Ximo Puig, pese a que "hemos dejado de gobernar".

Ha apuntado que se avecinan procesos internos en los que, además, podría darse una bicefalia. Es decir, que una persona fuera elegida por los militantes para sustituir a Ximo Puig al frente del PSPV sin que esta tuviera que ser necesariamente la que fuese candidata a la Generalitat valenciana.

Soler no quiere adelantarse a los acontecimientos. "Empezamos con buen pie, el PSPV ha quedado bien en el Gobierno", ha dicho en referencia a las dos secretarias de Estado y a las comisiones que presiden tanto en la Cámara Alta como en la Baja. "Y aún puede haber algún valenciano más que tenga una responsabilidad importante". Cuando este proceso esté cerrado, ha dicho, "con total tranquilidad y con diálogo, se abordará el futuro del PSPV".

En este sentido, ha dicho que la elección de Arcadi España y Rebeca Torró no como secretarios de Estado de Política Territorial y de Industria, tienen más que ver con la "solidez y experiencia en la gestión de ambos" que con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pretendido interferir en esta etapa de los socialistas valencianos.

"El futuro está en manos de los militantes del PSPV, son los que determinarán el hombre o mujer que dirija el partido. A nivel interno es un momento de cambio, diálogo, colaboración y de búsqueda de mayorías".

En este sentido, ha asegurado estar en "disposición de colaborar para que Alicante seamos parte de ese proceso", aunque ha remarcado que él no "tiene necesidad de ser secretario general", a no ser que el partido se lo pidiese. "Yo quiero que este proceso sea consensuado y mayoría amplia, yo jugaré el papel que haga falta, eso no es lo importante".

Congreso en otoño

Soler ha afirmado que salvo que ocurra una "situación extraordinaria" el congreso del PSPV se celebrará en otoño. "Lo importante es hacer las cosas bien", de ahí que haya considerado que la situación actual de Ximo Puig, senador y diputado en Les Corts al mismo tiempo, "es una situación difícil de sostener en el tiempo" y se ha mostrado confiado en que "en breve será él quien determine cuál es el mejor papel que puede hacer. Gestionar agenda en Madrid y Valencia me parece algo poco sostenible en el tiempo".

Como una de las opciones que parece haber defendido con mayor fuerza es la de que no hay por qué decidir en este momento quién es el candidato a la Generalitat.

"Ahora tenemos que decidir a la persona más adecuada para dirigir el partido y dentro de tres años decidiremos quién el candidato", apuntando a que una puede ser la más adecuada para lidera el partido y otra tener "mayor proyección la candidata".