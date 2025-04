Los festivos que quedan en Alicante para este 2025: de Santa Faz a Hogueras

El calendario laboral de 2025 incorpora este año en Alicante novedades importantes porque, al caer la Semana Santa en abril, la romería de la Santa Faz -que se celebra el segundo jueves después del Jueves Santo- cae el día 1 de mayo y coincide por tanto con el Día Internacional del Trabajador, festivo de carácter nacional. Pero este año no hay puente con motivo de esa celebración, dado que el 2 de mayo es día laborable.

Para este año, el Ayuntamiento de Alicante ha fijado como fiestas locales de carácter tradicional el lunes 23 y el martes 24 de junio; se trata de dos jornadas que pondrán el punto y final a las Hogueras de San Juan. Así ahí habrá un largo puente para los alicantinos coincidiendo con la celebración de las Fiestas Mayores de la ciudad.

De esta forma, el 24 de junio, día de San Juan -una fecha muy señalada en la ciudad-, tendrá en 2025 la doble consideración de fiesta local y autonómica recuperable, tal y como ocurrió en 2024.

Colectivos festeros

Inicialmente se planteó que el Jueves Santo, 17 de abril, fuera una de las dos fiestas locales de este año, junto al 24 de junio, San Juan, pero la Federació de Fogueres y otros colectivos festeros pidieron que el lunes 23 de junio fuera festivo para ensalzar aún más las Hogueras.

Además del lunes 23 y martes 24 de junio, que serán festivos locales en Alicante, el calendario laboral de 2025 se completa con las siguientes festividades: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José; 18 de abril, Viernes Santo; 21 de abril, Lunes de Pascua; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Semana Santa y Santa Faz

El origen de la romería de la Santa Faz se remonta al 17 de marzo de 1489 y conmemora el conocido como milagro de la lágrima; un milagro que ocurrió ese día durante una procesión de rogativas que se realizó con motivo de la sequía que se vivía entonces y con el lienzo como protagonista. La razón por la que ya no se realiza ese día, 17 de marzo, sino el segundo jueves después del Jueves Santo, se debe a que el 29 de abril de 1663 se ordenó el cambio de fecha. Entonces, y en un sínodo celebrado en Orihuela, se transfirió la festividad “para el Jueves inmediato después de la Dominica in albis”. Pero no fue hasta el año 1752 cuando se llevaría a cabo el cambio de fecha. Al caer jueves y ser festivo local, los alicantinos pueden disfrutar todos los años de otro puente, el de la Santa Faz.

Hay que recordar que el calendario laboral de Alicante contempla los festivos locales, mientras que el calendario escolar -importante también para las familias alicantinas- especifica los días no lectivos; es decir, días que son laborables pero se suspenden la actividad económica en colegios, institutos y universidades.