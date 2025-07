El PP asegura que el PPCV es una pieza clave para lograr el cambio en España

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este viernes en Alicante que el PPCV es una pieza clave para lograr el cambio en España, incidiendo en que el Gobierno de Pedro Sánchez "se desmorona", "se está derrumbando y lo hace en vivo y en directo".

Tellado ha hecho estas consideraciones en la junta directiva provincial del PP de Alicante, en la que han intervenido también el jefe del Consell y presidente del PP en la Comunidad, Carlos Mazon, y el presidente de los populares alicantinos, Toni Pérez, y que ha contado, entre otros responsables del partido, con la presencia del presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación en esta provincia, Vicent Mompó, a quien Mazón ha ensalzado su gestión en la dana de octubre pasado.

Una reunión que ha tenido lugar en el restaurante El Sorell de Alicante y en el que Partido Popular, por boca de su secretario general, ha mostrado su apoyo explícito a Mazón.

Por su parte, Mazón ha asegurado que "lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez con la Comunidad Valenciana en general y con la provincia de Alicante en particular y con la provincia de Valencia con la dana simplemente es que es cruel", y ha anunciado: "Me niego oficialmente, que lo sepa todo el mundo, a plantear un cupo valenciano de financiación. No lo quiero, rompe España, rompe la unidad, rompe la igualdad".

En su intervención, Mazón ha realizado un reconocimiento público al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.