El Ateneo Mercantil de Valencia entrega su premio Distinción a "El Juli"

Julián López “El Juli” recibió este pasado jueves por la noche el ‘Premio Distinción Enrique Mora Guillén 2023’ que otorga la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil de Valencia. Un galardón concedido “por su dilatada y exitosa carrera profesional 25 años después de su alternativa”, y a la que puso fin el pasado mes de octubre.

El torero madrileño recalcó que la decisión tomada en octubre de abandonar los ruedos sigue firme y que, no hay vuelta atrás: “Yo dije que se acababa una etapa. Una etapa muy intensa de mi vida. Es una profesión muy posesiva, de mucho esfuerzo, y tenía cosas en mi vida a la que dedicarles tiempo. Necesitaba ese espacio, aparcar esa presión y responsabilidad que siempre he tenido encima. Lo he visto como el fin de una etapa. Del futuro no sé nada, pero sí sé que lo que pase de aquí en adelante será otra historia. La mía es la que ha habido, para bien o para mal. Se ha rematado una etapa de 25 años de toreo, que es muy difícil, y de la que me siento tremendamente feliz”.

Carmen Rosa, presidenta del Ateneo, Enrique Mora Rubio, vicesecretario del Ateneo Mercantil e hijo del fundador de la tertulia, y Paco Roger, coordinador de la Tertulia Taurina del Ateneo, fueron los encargados de hacer entrega del trofeo a El Juli.

Este premio ha sido concedido en ediciones anteriores a Vicente Ruiz ‘El Soro’, Enrique Ponce, Paco Ureña, Roca Rey y Emilio de Justo.