Los autónomos claman contra el abandono del Gobierno tras la dana tras no cobrar ayudas desde febrero: "No sabemos qué mas hacer"

Es una situación desesperante para más de cinco mil autónomos afectados por la dana del pasado 29 de octubre. "No sabemos qué más hacer", admite resignado el representante de los trabajadores por cuenta propia valencianos, Alberto Ara Espasa, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana.

Ara Espasa ha sido recibido en el Palau de la Generalitat por el presidente Carlos Mazón, que le dio su apoyo en una reclamación «para la que todo el mundo se ha comprometido públicamente»: extender el cese extraordinario de inactividad para aquellos autónomos afectados.

Un compromiso que hizo la ministra de Seguridad Social, Emma Saiz, antes de que acabara el plazo el pasado 31 de enero y que, tras no haber hecho, el 12 de marzo en Valencia prometió poner en marcha con efecto retroactivo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una reunión con empresarios en presencia de SS.MM. los Reyes de España.

Mazón ha denunciado el "abandono del Gobierno de España a los autónomos de la Comunitat Valenciana" y ha exigido "la activación inmediata y con efectos retroactivos" de las ayudas al cese de la actividad ante el representante de los autónomos valencianos, que cada vez está más resignado.

"No estamos hablando de ninguna barbaridad, hay que tener voluntad política, pero si hubieran tenido interés lo hubieran incluido en el real decreto de final de julio con el aumento del permiso de paternidad o en otros decretos que han salido de un tiempo a esta parte", ha asegurado a LA RAZÓN Ara Espasa.

Un "incumplimiento flagrante por parte del Gobierno central" que afecta a casi 5.000 autónomos que se acogían a unas ayudas necesarias "para comer" por no poder abrir sus negocios tras la riada y que suponían el 70% del promedio mensual de ingresos previos a la dana. "Esa prestación extraordinaria de cese de actividad de dana significaba que aquellos que no tenían suficientes cotizaciones para poder acceder a la prestación, como negocios de reciente creación, tenían derecho, por lo que sin ella no cobran nada", ha afirmado Ara Espasa. "No es una cuestión de abrir o generar empleo, es de propia subsistencia".

Los autónomos crecen

El presidente de ATA Comunitat Valenciana defiende que son "un colectivo al que no se puede maltratar" ya que representa el 15% del PIB regional con 384.000 autónomos y 125.000 trabajos que genera por cuenta ajena.

Además, es la comunidad donde más crecen los autónomos de España, con 10.486 más, lo que supone una subida del 2,81%, unos números que podrían ser mayores. "En esa ecuación hay que añadir la dana, sin la riada posiblemente habrían bastantes más", explica Ara Espasa, que alega que simplemente piden el mismo trato que para los trabajadores por cuenta ajena, quienes sí disfrutan todavía de ERTEs.

A esta queja se une la reivindicación por parte de la Generalitat y los autónomos de no cotizar las ayudas autonómicas para afectados, algo que Ara Espasa califica de "absolutamente injusto" y a lo que Mazón ha sumado la petición de "la exención total de las cuotas de autónomos al menos durante 2025" para los damnificados.

El presidente ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Consell para apoyar a los autónomos afectados con 92 millones en "ayudas directas y sin burocracia de 3.000 euros por cada autónomo" del que se han beneficiado 18.538 en total. Además, se ha congratulado de que los 100 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos con empleados, de cuya parte la Generalitat ha pagado tres cuartas partes, han servido para mantener 72.000 empleos, y a ello se han sumado préstamos "sin intereses" por valor de 385 millones del Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca. "El Gobierno de España ha ninguneado a los autónomos que se han convertido en verdaderos héroes en la Comunitat Valenciana", ha asegurado Mazón.

Ara España asegura que "no queremos ser más que nadie", pero tampoco ser tratados como "ciudadanos de segunda". "Se dijo que no se iba a quedar nadie por el camino, y los autónomos nos estamos quedando por el camino", reclama el presidente de ATA Comunitat Valenciana.