Aviso naranja en la provincia de Valencia y se mantiene la situación 2 por riesgo de inundaciones

El Centro de Emergencias de la Generalitat valenciana ha recordado esta mañana que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el norte y litoral sur de Castellón, litoral de Valencia y litoral sur de Alicante. El mismo nivel de riesgo se mantiene asimismo en el litoral sur de Valencia. En el interior sur de Castellón, interior de Valencia y litoral norte de Alicante se mantiene la alerta amarilla, y también en toda la provincia de Castellón, norte e interior sur de Valencia y litoral de Alicante.

Desde este organismo recuerdan que se mantiene también Emergencia Situación 2 por inundaciones en toda la provincia de Valencia así como en la provincia de Castellón.

En Castellón se registran chubascos localmente intensos en esa zona y recomiendan que se sigan las recomendaciones de protección civil y el 112 a través de los canales oficiales. Durante la noche se han producido achiques en Oropesa, pero no ha habido desbordamientos de cauces ni ramblas

Emergencias recomienda a la población permanecer en sus casas y si puede ser en zonas elevadas; si se está en el exterior, resguardarse en puntos altos, no circular por las carreteras; no acercarse a las zonas costeras; no atravesar túneles inundables, ríos ni barrancos; retirar los vehículos de zonas inundables, así como hacer caso, en todo momento, a las indicaciones de las autoridades y los servicios de Protección Civil.