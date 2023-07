El Ayuntamiento de Valencia aprueba su organigrama en el que Vox no tiene áreas de gobierno

El Ayuntamiento ha celebrado este viernes el Pleno extraordinario, el primero del mandato 2023-2027, para aprobar la organización de la nueva corporación municipal: el régimen de sesiones, la creación de comisiones permanentes ordinarias, la dotación económica de los grupos políticos, los vocales de las Juntas Municipales de Distrito, los representantes en las entidades metropolitanas EMSHI y EMTRE, la distribución del número de consejeros y consejeras en el Consejo de Administración de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA) y la composición de la Junta Local de Protección Civil.

La sesión ha comenzado y ha concluido bajo la presidencia de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Todos los puntos del orden del día han salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno y del grupo Vox.

En esta primera reunión plenaria del mandato se ha definido el régimen de dedicación, retribuciones y asistencias de los cargos electos y de los directivos municipales; se ha fijado en cuatro el número de comisiones permanentes ordinarias, la realización de dos mociones por grupo municipal y tres preguntas por cada concejal en aplicación del Reglamento de Organización del Pleno “aprobado por el anterior equipo de gobierno, que es el que vinculó el número de preguntas al número de comisiones”, ha indicado el portavoz popular Juan Carlos Caballero.

Además, se ha establecido la celebración del Pleno en los martes; un máximo de tres las mociones que cada grupo municipal puede presentar al Pleno, con un total de doce mociones por sesión plenaria y el régimen de exclusividad. En este sentido, la exclusividad se otorga a los concejales con responsabilidades de Gobierno, y después, en la medida que permite la ley, a los concejales en labores de oposición. En este punto, el pleno ha decidido incorporar también a los ediles de Vox la dedicación exclusiva.

Asimismo, el gobierno municipal queda organizado en diez grandes áreas más un área específica de Alcaldía en la que se coordinarán delegaciones que serán motor de la ciudad como son Grandes Proyectos, Turismo, Servicio de Proyectos Europeos, Innovación, Ciudad Inteligente o la Oficina de Inversiones e Internacionalización.

Las concejalías estarán en manos de los 13 concejales del PP quienes en la mayoría de los casos llevarán más de una delegación. Los portavoces de los partidos han tomado la palabra para exponer sus argumentaciones, críticas, líneas de actuación y propuestas sobre el diseño de la organización municipal que va a marcar los próximos cuatro años de gestión.

En general, los asuntos que han suscitado principalmente las críticas de la oposición han sido los referidos a los espacios destinados a los grupos Compromís y PSPV-PSOE y su ubicación en el edificio de Convento San Francisco, planteamiento que han considerado “nada democrático” y han criticado el criterio de adjudicación de la exclusividad a los concejales de Vox calificados por Compromís como “socios de prepago con condiciones preferentes a los que les están comprando su silencio”. Al respecto el grupo municipal Vox ha reprochado a la oposición que “les denigre y emplee la insidia y los prejuicios”.

El portavoz popular, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que “el nuevo gobierno municipal lo que ha hecho es conformar un gobierno ágil y alejado del ruido y la confrontación”. Según el portavoz del PP, “este ayuntamiento ha trabajado en un mes más que ustedes en ocho años porque hemos puesto en marcha la ciudad después de ocho años de parálisis” y ha pedido a la oposición que “respete la democracia y el gobierno de esta ciudad porque los ciudadanos los han echado de este ayuntamiento”. Caballero ha repasado los logros del nuevo gobierno municipal, entre los que ha destacado “el plan de choque de limpieza, acabar con la indignidad de las colas del padrón y gestionar mejor los recursos”. Para Caballero, “el cambio es real”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha asegurado que “la nueva organización del gobierno tiene mucho de desorganizado y caótico” porque “el organigrama de gobierno que se nos facilitó no es finalmente el mismo que se aprobará”. Ribó ha acusado el PP “de no dar el mismo trato a la oposición que ustedes recibieron en su día” porque, por primera vez, “han desplazado a los grupos de la oposición de la Casa Consistorial y el PP y Vox se han quedado los despachos del Ayuntamiento en un intento de ponernos esparadrapo, alejarnos y que no nos enteremos de nada”.

Respecto al balance del primer mes de gobierno, Ribó considera que “el PP solo ha sido ágil en la ascensión de la Virgen de los Desamparados al primer piso porque el resto de lo que anuncian ya se lo dejamos hecho nosotros”.

Por parte del grupo municipal del PSPV-PSOE, el concejal Borja Sanjuán ha acusado al PP “de no entender la tarea de oposición, de no entender la democracia porque nos han expulsado de la Casa Consistorial” y ha asegurado que “en este nuevo gobierno municipal, las cosas van de sueldos, despachos y sillones”.

Sanjuán se ha preguntado “si los policías que ahora mismo están en la calle los han contratado ustedes” o si “el contrato de limpieza lo han hecho ustedes”. Para el concejal socialista, “el contrato de limpieza lo dejamos nosotros y ustedes solo han tenido que firmarlo” y respecto a la policía local, Sanjuán ha afirmado que “las oposiciones a la policía no se convocan en un mes”.

Por último, el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ha acusado al concejal socialista Borja Sanjuán de “sacarse prejuicios del bolsillo porque lo tiene siempre lleno”. Badenas ha añadido que “los concejales de Vox estamos acostumbrados a trabajar” y ha asegurado que, en la pasada legislatura, “el concejal José Gosálbez registró no menos de veinte intervenciones cada mes en el pleno y en comisiones”.

Modificaciones de créditos

Respecto a los puntos incluidos en el Pleno relacionados con modificaciones de créditos cabe destacar que se ha aprobado con los votos a favor del gobierno municipal y Vox y la abstención de Compromís y PSPV-PSOE las que afectan al Presupuesto 2023. Asimismo, por unanimidad se han aprobado las modificaciones de crédito referentes a organismos autónomos municipales y la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición del Plan de Reforma Interior de la calle Sagunto. En el debate de estos puntos, la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha asegurado que el anterior gobierno municipal “se ha fundido el presupuesto en cinco meses y nos ha dejado una herencia envenenada”.

La concejala de Compromís, Eva Coscollà, se ha preguntado por qué “no se han incluido en el Pleno modificaciones de crédito para la capitalidad verde europea, la teleasistencia domiciliaria o las zonas de bajas emisiones”. La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha preguntado al gobierno “por qué no se ha convocado un pleno ordinario durante el mes de julio y por qué no se ha convocado ninguna comisión” y ha acusado al PP de “saltarse el reglamento”. Por último, el concejal de Vox Juan Manuel Badenas ha asegurado que han votado afirmativamente las modificaciones de crédito “por responsabilidad política y para favorecer la buena gestión del Ayuntamiento”.