Balance de marzo en la Comunidad Valenciana: muy cálido y con un 25% menos de lluvias

El mes de marzo de 2024 ha sido muy cálido y pluviométricamente normal en la Comunitat Valenciana, con una temperatura media de 12,7 grados, 1,4 por encima de la climatología de referencia (11,3) y una precipitación acumulada de 36,3 litros por metro cuadrado, un 25 % inferior al promedio de 1991-2000 (48,7 l/m2).

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), marzo "empezó y acabó con frío" en la Comunitat, pero en los días centrales, entre el 14 y el 24, se registró una gran anomalía cálida que llevó a que en la semana de Fallas, entre el 16 y el 19, a cuatro días consecutivos con una temperatura media sin precedentes.

Sin embargo, la anomalía fue más destacada en el prelitoral e interior que en la costa, donde la estabilidad generó densas nieblas en el mar que penetraron unos kilómetros en tierra en forma de nubes bajas o nieblas.

El inicio de año hidrológico más seco y cálido desde 1950

Con los datos de marzo, ya ha transcurrido la mitad del año hidrológico 2023-2024 y, según Aemet, es el inicio de año hidrológico más seco y más cálido desde, al menos, 1950 en la Comunitat Valenciana.

En promedio, durante los últimos seis meses se han acumulado 82,5 l/m2 cuando lo normal sería 262.3, con lo que el déficit medio del semestre es del 69 %, y la temperatura media ha sido de 13.1, que es 2.2 grados superior al promedio normal del periodo 1991-2020.

Aemet avanza que nose esperan cambios durante los próximos días y que lo más significativo serán las temperaturas, superiores a lo normal de estas fechas, sobre todo en el interior y prelitoral, donde no lleguen las brisas de mar, y la intrusión de polvo en suspensión prevista para el fin de semana, con más concentración el domingo. Además, no habrá lluvias significativas.

Marzo de 2024 es el sexto más cálido en la Comunitat Valenciana desde 1950. Desagregando los datos entre temperaturas mínimas y máximas, la anomalía ha sido ligeramente mayor en las máximas diurnas (+1,6 grados) que en las mínimas nocturnas (+1,2).

Los días más cálidos fueron el 17 y 18, cuando por primera vez en 2024 se superaron los 30 grados. En Novelda se registraron 31.3 (día 18), 31 en Sumacàrcer y Carrícola, 30,8 en Bicorp y Xàtiva, 30,7en Carcaixent y 30,6 en Ontinyent (día 17).

Las temperaturas más bajas se registraron la primera semana, cuando hubo heladas débiles en zonas de interior: La mínima en el Pico Gavilán, en la Puebla de San Miguel, fue de -5.9 grados (día 1); en Ademuz hubo -3,8 y -2,5 en Vilafranca (día 6) y -2,2 en Fredes (3).

Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como muy seco en el 2 % del territorio, situado en zonas de la Marina Alta.

El mes ha sido seco en gran parte de la mitad sur de Valencia y de Alicante y en el interior norte de Castellón (un tercio del territorio).

En el otro extremo, en casi una cuarta parte del territorio, situado en el interior norte de Valencia, el mes ha sido húmedo o muy húmedo y con un carácter normal en el resto.

Mes pluviométricamente normal

Por provincias, el carácter pluviométrico ha sido seco en Alicante, con un déficit de precipitación del 51 %, mientras el déficit medio provincial en Castellón ha sido del 38 % y en Valencia, debido a las abundantes precipitaciones del interior norte, es solo del 5 % y en esta provincia el carácter es normal.

Las precipitaciones más significativas se produjeron la última semana del mes, que coincidió con la Semana Santa, aunque fueron provocadas por el paso de frentes de poniente asociados a la borrasca Nelson, que en general fueron débiles y dispersas, salvo en el interior norte de Valencia, donde fueron más generalizadas.

Marzo ya es un mes perteneciente a la primavera climática y en este mes comienzan a desarrollarse las tormentas. Las más significativas fueron el día 29, que descargaron de forma generalizada en el interior de la mitad norte y, de forma más dispersa, en otras zonas del norte de Valencia.

Lo más significativo de estas tormentas fueron las rachas de viento, que llegaron a 84 km/h en Montanejos y Utiel, 82 en Bétera y 76 en Jalance y Chelva.

Los máximos acumulados en el mes se han registrado en el interior norte de Valencia: Aras de los Olmos, 104.0 l/m2 ; Sesga, 93.0; Utiel, 88.6; Ademuz, 77.6, y en el otro extremo, el mínimo, con 5.8 l/m2 se ha registrado en las Islas Columbretes.