Barcala encarga un estudio con las actuaciones e informes sobre la rehabilitación del edificio consistorial

El derrumbe de parte de una cornisa de la conocida como torre del reloj del Ayuntamiento de Alicante, o campanario, el jueves pasado, sin que hubiera ningún herido, sigue levantado polvareda en la ciudad en relación al estado real de la fachada del edificio. Así, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, explicó, a preguntas de los periodistas, que el mismo día del accidente encargó un informe a técnicos municipales de diferentes departamentos que de cuenta de todas las actuaciones que se han realizado en el edificio.

Se trata de un estudio en el que, según añade Barcala, se recopilarán todos los informes sobre proyectos de reparación o rehabilitación del edificio del Ayuntamiento, que está declarado Bien de Interés Cultural, BIC. A preguntas de los periodistas, Barcala ni contestó ni dio ningún detalle más, si bien se comprometió a facilitar información pormenorizada en una rueda prensa.

“Hasta ahora he escuchado demasiadas opiniones desinformadas y algunas malintencionadas e incluso he escuchado que el proyecto de rehabilitación -del Ayuntamiento- estaba en un cajón”, ha matizado Barcala; de ahí que vaya a convocar una rueda de prensa para no dar pie a que se publique y difunda más información que lleve lugar a confusión.

Además, el alcalde también ha pedido a la Conselleria de Cultura información sobre el proyecto de rehabilitación del edificio consistorial para saber en qué fase de tramitación se encuentra.

Y de manera urgente, y el mismo jueves en que se produjo del derrumbe, el Ayuntamiento acordado con la Conselleria de Cultura otra actuación con carácter urgente para la redacción de un proyecto de actuación de reparación inmediata y un estudio de conservación y patologías de toda la fachada del edificio consistorial.

Nada más ocurrir el accidente, por motivos de seguridad, se acordonó la plaza del Ayuntamiento, lugar de paso de ciudadanos y turistas a diario, y se cerró al tráfico la calle Jorge Juan. Además se colocaron de manera urgente dos mallas protectoras en las torres del edificio.

De momento, sigue cerrada esa zona, sin que el Ayuntamiento haya comunicado cuándo se reabrirá tanto para peatones como para vehículos.