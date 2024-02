Barrera y Vox se desmarcan de la campaña LGTBI del Consell "Orgull de Comunitat"

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), ha expresado este martes su disconformidad con la iniciativa 'Orgull de Comunitat', impulsada por el Consell, porque "en esta Comunidad no existe un problema de discriminación, inclusión o tolerancia" y no está dispuesto a "comprar la ideología que la izquierda quiere imponernos".

Barrera ha realizado estas declaraciones en el Palau de Valeriola, donde ha convocado a los periodistas para informar sobre esta discrepancia.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que es una discrepancia, "no tenemos ningún punto en común en esta cuestión". El jefe del Consell ha recordado que la Generalitat cuenta con la dirección general de diversidad "con todo el convencimiento y yo estoy encantado de haber presentadi la marca Orgull de la Generalitat". Ha insistido en que, aunque respecta la "opinión personal de Vicente", con quien ya ha hablado sobre esta cuestión, tiene otro punto de vista, que no es el punto de vista de la Generalitat, ni de lo que va a hacer la Generalitat.

La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, presentó el pasado sábado en Benidorm Fest la marca ‘Orgull de Comunitat’, que representa todas las acciones impulsadas por la Generalitat para fomentar la inclusión y el reconocimiento de las personas LGTBIQ+ en la Comunitat Valenciana.

Barrera ha replicado este martes: "No han contado con nosotros y no nos sumamos a esta iniciativa. Creemos que comprar ese marco ideológico solo nos puede llevar antes o después a volver a repetir leyes tan perniciosas para todos y absolutamente ideológicas como la del sólo sí es sí".

Preguntado por si había informado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre su discrepancia, Barrera ha explicado que la única reunión reciente que han mantenido ha sido la de esta mañana en el pleno del Consell, y ha insistido en que "las deliberaciones" en este foro "son secretas".

Esta "declaración de intenciones" no supone "ninguna crisis de gobierno", ha destacado Barrera, que se ha atribuido la decisión, en "consonancia" con el resto de consellers de Vox.

"Queremos dejar clara cuál es nuestra posición. No creemos que haya un problema de inclusión, no creemos que haya un problema de respeto", ha añadido Barrera.

"No hay nada detrás, simplemente que no nos gusta que se señale a colectivos concretos, como no nos gustaría que se hiciera al contrario. Creemos en la libertad individual, creemos en que cada uno en debe elegir su camino y su vida, pero no nos gusta la colectivización, el apropiarse de un colectivo. La bandera de la igualdad es de todos, no de unos cuantos, y esto consideramos que es colectivizar", ha agregado.

Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell que la discrepancia "es sana" en alusión a las declaraciones del vicepresidente, y ha recordado que "en los últimos ocho años estas discrepancias de los socios de gobierno eran muy habituales, nos hemos olvidado".

También ha dicho que el vicepresidente ha informado de su postura antes de la celebración del pleno del Consell y que en ningún modo esta discrepancia del grupo Vox supone una ruptura de la unidad de acción del Gobierno valenciano.