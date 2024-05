La bebida de café con ron que solo se bebe en la Comunidad Valenciana

Si has visitado alguna ciudad de la Comunidad Valenciana, es muy probable que hayas escuchado o leído en alguna pizarra de bar la palabra "cremaet". Pero, ¿en qué consiste esta mezcla? Se trata de una combinación de café, ron, limón y canela, que no todo el mundo sabe preparar, de hecho, no puede encontrarse en cualquier bar o restaurante.

El "cremaet" tiene además la característica de que no se toma a cualquier hora del día, sino solamente como cúlmen al "esmorzaret", es decir, al tradicional almuerzo valenciano, que suele consistir en un buen bocadillo, y que finaliza con este revitalizante bebida.

Aunque se dice que el origen de esta combinación -que también se prepara con 'brandy'- es la ciudad de Castellón, donde se sirve en vaso de barro, lo cierto es que el "cremaet" puede degustarse casi en cualquier parte de la Comunidad Valenciana.

Por cierto, un secreto para saber si el "cremaet" está bien preparado, es que debe presentar tres capas de diferentes colores: el licor (zona baja más transparente); el café (zona intermedia); y la crema (zona alta).

¿Cómo se prepara el 'cremaet'?

En una taza de café espresso o vaso corto, ponemos una cucharada de postre de azúcar, una tira de piel de limón, la canela y los granos de café.

En un cazo llevamos al punto justo antes de ebullición 100 mililitros de ron. Depositamos el ron sobre la mezcla de azúcar, canela, y limón.

Quemamos el alcohol flambeándolo y hacemos el cafe espresso sobre la mezcla. Servimos caliente y sin leche.