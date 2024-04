Bernabé no cree necesario ampliar ahora el aeropuerto de Manises

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este miércoles que "cuando sea necesario ampliar el aeropuerto de Valencia, se ampliará", y ha pedido confiar en Aena, que es "una de las empresas aeroportuarias más importantes del mundo".

Bernabé se ha pronunciado así durante su visita a las obras de renovación de la Estación València-Nord, al ser preguntada por la necesidad de ampliar el aeropuerto valenciano, reclamada además por Administraciones gobernadas por el PP y organizaciones económicas, y ha señalado que Aena toma las decisiones "en función de informes elaborados por expertos y no al revés".

Lo que no hace Aena, ha dicho, es: "Me levanto, tomo una decisión por la mañana porque quiero hacer confrontación política y encargo 'ah hoc' un informe para que ratifique lo que he decidido cuando me he levantado".

"Esa no es una forma seria de actuar", ha señalado Bernabé, en referencia al anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que a finales de abril y principios de mayo las Cámaras de Comercio y la Generalitat presentarán un estudio de impacto y necesidad de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche y de la ampliación del de Valencia.

La delegada ha apelado a la responsabilidad del presidente y ha señalado que cuando pida un informe de este tipo, igual a quien se lo tiene que pedir es a las aerolíneas y a Aena.

En todo caso, ha asegurado que el compromiso del Gobierno de España con los aeropuertos del país, y de la Comunitat Valenciana en particular, "es total", por lo que cuando sea necesario ampliar el aeropuerto de Valencia se hará, pero ha advertido: "No se puede estar jugando a la confrontación permanentemente".

Para Bernabé, el PP es "el menos indicado para hablar de aeropuertos", pues "toda España sabe cómo fue el aeropuerto del abuelito", en alusión al de Castellón y al expresidente de la Diputación con el PP Carlos Fabra.

Y a esa infraestructura, según ha destacado, ahora que está "reflotando y empezando a abrir líneas", desde la Generalitat "le reducen el presupuesto a la mitad".

"Hay que gobernar con el ejemplo", ha señalado la delegada, quien ha insistido en defender el compromiso del Gobierno de España con el aeropuerto de Valencia, y ha asegurado que la ampliación "se hará cuando se necesite".