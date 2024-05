Camps: "He hablado con Feijóo, mi voluntad es estar en política"

Pletórico y exultante. Así se ha mostrado hoy el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras conocerse la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional en la última de las causas que le quedaba pendientes.

Tras recordar que hace doce años dimitió como presidente por la primera causa abierta contra él, la conocida como causa de los "trajes", en la que también resultó absuelto, ha relatado que esta mañana ha mantenido una conversación con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en la que han quedado en que "hablaremos". "Me gustaría estar en política porque mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también, estoy más ilusionado que nunca . Hablaré con el PP, estoy a disposición de mi partido".

Camps ha asegurado que también ha hablado con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien le ha felicitado por la buena noticia. "Ahora lo que tengo que hacer es hablar con mis presidentes".

Aunque ha insistido en que "la reparación real es la de los jueces hoy", ha señalado que desde el punto de vista personal, tiene "ganas de volver a la arena política". "Mi voluntad y vocación de servicio público es irrefrenable. Un político nunca deja de ser político".

Aunque no ha especificado en que área o ámbito le gustaría incorporarse, sí ha asegurado que le "encantaría" volver a someterse al escrutinio de las urnas".

"Cuando dimití era consciente de que nada malo había hecho. Hace 15 años fui imputado por primera vez, tenía 45 años y estaba en mi segunda legislatura. 15 años en los que he estado o imputado o investigado o procesado", ha señalado Camps, quien ha asegurado que ha sido toda una prueba en lo personal y en lo judicial.

"Esto no tiene sentido y no le puede ocurrir a ningún español, no puede ser que alguien como yo sea apartado de su pasión, que haya tenido que leer mi nombre mancillado por el simple hecho de estar en política", ha lamentado.

(Seguirá ampliación)