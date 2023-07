Caos en la estación de AVE de Valencia: "No tenemos cómo volver a Madrid, nos quedamos sin votar"

Megáfono en mano un trabajador de Renfe informa a los viajeros que iban a coger el AVE con salida a Sevilla desde dónde saldrá su tren. Estos son solo algunos afortunados porque otros muchos ya han asumido que no llegarán hoy a su destino.

"No hay trenes, hemos intentado coger un 'BlaBlaCar' pero a las once de la mañana se han agotado. Tampoco quedan coches de alquiler", denuncian dos personas que tenían previsto viajar hoy a Madrid para ejercer su derecho al voto. LA RAZÓN ha recogido varios testimonios en el mismo sentido. "No tengo ninguna seguridad de llegar", ha asegurado otra viajera que tiene comprado un billete para las 15.45 dirección Madrid.

La estación de Joaquín Sorolla de Valencia ha tenido que paralizar el tráfico de trenes previsto para la jornada electoral del 23 de julio. Un incendio del que estudiarán las causas, ha quemado las bombas de agua, lo que ha provocado que el túnel se haya inundado ya que no se ha podido desaguar el agua que han utilizado los bomberos para sofocar las llamas.

Pese a los esfuerzos de Renfe por dar alternativas a los viajeros, en la terminal de Joaquín Sorolla reina el caos durante toda la mañana. "Los viajeros con destino Sevilla deben desplazarse hasta la estación del Norte", anuncia un operario.

"A nosotras Iryo no nos ha dado solución. Nos han dicho que tenemos que esperar hasta mañana", han explicado a LA RAZÓN unas chicas que tenían previsto llegar hoy a Madrid. No son las únicas.

"No nos están informando debidamente", aseguran otros dos afectados. "En realidad no sabemos si hay solución o no". Detrás de la mayoría de los usuarios hay una duda generalizada: "¿Cómo puede pasar esto exactamente hoy?"

El incidente ha provocado la rápida reacción de los políticos que han exigido que se den soluciones rápidas para que los viajeros pueden ejercer su derecho a voto.

(Seguirá ampliación)