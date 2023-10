Carlos Mazón y el escaño vacío en Les Corts

Criticaba esta semana la portavoz del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, que el PP haya decidido utilizar su turno de pregunta durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Opinan los socialistas que no tiene sentido porque siempre le hará una cuestión que permita lucirse. Todo lo que pueda parecerse a fiscalizar la labor del Consell será pura coincidencia.

No le falta razón, aunque tengo que decir que en la primera de estas sesiones, celebrada el jueves, a Mazón le dio exactamente igual quién le hiciera la pregunta. Se le debió hacer hasta corta porque se le vio disfrutar tanto cuando subió a la tribuna como en las interpelaciones.

Volvió a demostrar que no tiene miedo al cuerpo a cuerpo. Me atrevo a decir que se muerde la lengua para no provocar más de la cuenta. Dicho esto, lo cierto es que la oposición se lo puso fácil.

Los socialistas le pidieron que hiciera valoración de los primeros meses del Gobierno que preside con la «ultraderecha». ¿Acaso pensaban que respondería que la izquierda lo hacía mejor?

Lo mismo ocurrió con Compromís. No se han cumplido ni cien días de Gobierno y le preguntó cuándo iba a remodelar el Consell. El síndic de la formación nacionalista, Joan Baldoví, trató de suplir las carencias de una cuestión poco o nada trabajada explotando su tono socarrón, pero tampoco funcionó.

En ambos casos, Mazón rebatió con agilidad a ambos y sin prácticamente leer ni un papel. Si tan importante era esta primera sesión de control, de hecho, denuncian que se han marcado pocas, ¿no debería la oposición haber trabajado más en ella?, ¿o es que aún no se han dado cuenta de que el jefe del Consell tiene sobrados recursos para responder a sus preguntas y más aún si todos podemos prever con qué argumentos le van a rebatir?

Mazón superó con éxito esta primera sesión y quizás el único que sabía que iba a ser así prefirió ausentarse. El ex presidente Ximo Puig no ocupó su escaño. La imagen (de su asiento vacío) vale más que mil palabras.