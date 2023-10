Mazón: «Hemos encontrado la peor herencia de la democracia»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, compareció ayer por primera vez en una sesión de control parlamentario celebrada en el primer pleno ordinario de esta legislatura que comenzó el miércoles.

El primero en inaugurar las preguntas al jefe del Consell fue el síndico popular Miguel Barrachina quien cuestionó al presidente «cómo va a conseguir que Valencia vuelva a ser lo que siempre fue y deje de ser la tierra de las colas».

El presidente Mazón explicó que «nos hemos encontrado la peor herencia de cualquier gobierno en democracia en la Comunitat Valenciana». Recordó que en déficit «tenemos récord de España, 3.800 millones y todos los días nos encontramos sorpresas de esta magnífica herencia». Apuntó además que una vez pasados los primeros cien días del Consell «habrá tiempo» para hablar qué se ha hecho con el dinero de los valencianos.

Tal y como ha publicado LA RAZÓN, advirtió de que «estamos en situación crítica y corremos el riesgo de tener que devolver 2.800 millones de euros a Europa. Estamos al final de los fondos europeos».

Desde la oposición, la diputada socialista, Rebeca Torró, reprochó a Mazón que «con cinco líneas que caben en una servilleta ya pactó un gobierno con la ultra derecha. Han generado caos en el sistema educativo y tiene un Consell que niega el cambio climático».

Torró le preguntó si va a respetar los cinco pactos propuestos por el expresidente Ximo Puig y que son el pacto contra la violencia de género, por la calidad democrática, por la energía y el cambio climático, el pacto por mantener el estado del bienestar, y por último, el pacto por nuestra cultura y la protección del valenciano.

El presidente respondió con ironía. «He visitado el millón de árboles que iba a plantar Puig. No podía andar por la Comunitat Valenciana de tantos árboles que han plantado y tanta VPO».

De esta parte del debate destacó el protagonismo que tomó el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. «De comprarlo- según le había acusado Torró- no me puede dar lecciones, de venderlo sí». Y acabó diciéndole que no es necesario que le dé las gracias por haber evitado que Carlos Fernández Bielsa sea presidente de la Diputación de Valencia, aludiendo a la lucha de poderes existentes en el PSPV.

El síndico de Compromís, Joan Baldoví, preguntó «cuándo piensa hacer la necesaria remodelación del gobierno del desastre», a lo que Mazón respondió que «la remodelación de la dignidad ya se ha producido».

El gran ausente de la jornada fue el diputado y senador Ximo Puig. Pese que el miércoles presidió la reunión del grupo, pero ayer no estuvo presente en la sesión de control. Fuentes socialistas explicaron que Puig estará siempre en los momentos importantes y el del miércoles, cuando se fijó la posición del voto sobre la reedición del pacto contra la violencia de género, lo era.

No obstante, fue ayer cuando se aprobó esta cuestión, con los únicos votos en contra de Vox. También tuvo luz verde, con el rechazo de PSPV y Compromís, la PNL presentada por el PP para rechazar «cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado» en España.