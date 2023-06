Carlos Mazón sobre la negativa de Ximo Puig a reunirse con él: "Sería falta de respeto institucional"

El popular Carlos Mazón no puede creer que el presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, no vaya a acudir a la ronda de reuniones que iniciará el martes con el resto de candidatos a la Presidencia y que han obtenido representación parlamentaria.

LA RAZÓN ha adelantado este jueves que Puig se inclina por enviar a otra persona a este encuentro, según han confirmado fuentes socialistas. "Me sorprendería y decepcionaría. No me gustaría que empezase esta legislatura con esta falta de respeto institucional”, ha admitido hoy insistiendo en tener la confianza en que la información "no sea verdad". Ha insistido en que "la constitución de las Cortes abren un nuevo periodo en la Comunitat Valenciana y el diálogo debe de ser prioritario siempre pero, sobre todo, ahora que se va formar un nuevo gobierno”.

La intención del candidato más votado- ha logrado 40 escaños aunque necesita el apoyo de Vox para gobernar- es iniciar una ronda de contactos de mayor a menor. Es decir, PSPV (31), Compromís (15) y Vox (13).

"Me parece una falta de respeto institucional", ha insistido, aunque también ha admitido que no sería la primera vez que Puig rechaza un encuentro con él. Ha recordado cómo decidió no participar en todos los debates electorales propuestos, también la negativa a mantener una estrategia común con respecto al Tajo-Segura. "Sería decepcionante que no quiera atender a la primera llamada del momento institucional más importante de la legislatura, que es este".

En este sentido, ha insistido en que él tendrá el máximo respeto institucional para buscar un objetivo: lograr un gobierno "estable y para todos" la Comunitat Valenciana.

"El diálogo va a ser una constante. No un día sí, un día no. Estoy orgulloso de haber aprobado unos presupuestos en esta legislatura en la Diputación de Alicante sin votos en contra. Los grandes proyectos los hemos sacado por unanimidad".