Ximo Puig rechaza la foto con Carlos Mazón y no asistirá a la reunión para tratar su investidura

Cinco días. Este es el margen de tiempo que se ha dado el próximo presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para comenzar las conversaciones para conformar la mayoría necesaria que le asegure la investidura.

El coordinador de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha explicado que el PPCV comenzará el martes la ronda de contacto con los diferentes partidos políticos con representación en Les Corts con el objetivo de conformar un gobierno «estable» para la Comunitat Valenciana.

La fecha elegida no es casual. El lunes es cuando finaliza el recuento definitivo de los votos.

Las reuniones comenzarán, como ya avanzó Mazón el lunes, por el partido más votado. Tras el PP (40 escaños) ha sido el PSPV el que más apoyos ha obtenido (31 diputados).

Fuentes socialistas han confirmado a LA RAZÓN que Ximo Puig no asistirá a esta reunión. Está por decidir quién acudirá, pero lo que está claro es que el PSPV no está dispuesto a que el presidente en funciones mantenga este encuentro con el popular. Esa foto no existirá.

Se trata, además, de una manera más de escenificar que la única manera que tiene Carlos Mazón de llegar a ser jefe del Consell es conseguir los votos de Vox. Y esto es precisamente lo que ha ordenado la dirección nacional del PSOE que debe quedar bien claro de cara a las elecciones del 23-J. «El PP pacta con Vox».

La negativa de Puig a acudir a esta reunión dejan muy claro hasta dónde va a llegar la colaboración con el PP de la que hablado ya el presidente en funciones en varias ocasiones.

Durante una entrevista realizada en Onda Cero este miércoles, ha dicho que los socialistas llegarán a acuerdos con el PP siempre que su apoyo sea necesario «para no dar pasos atrás en los derechos fundamentales de las personas». Insistió en que la única opción que tiene el PP es gobernar con Vox, «lo que han decidido los ciudadanos».

Tras la reunión con el PSPV le tocará el turno a Compromís, que ha logrado 15 escaños y por último, será el turno de Vox, que ha conseguido 13.

Sus votos son imprescindibles para que Mazón logre la investidura. Lo que está por ver es qué precio pone el partido de Santiago Abascal.

Su candidato a la Generalitat, Carlos Flores, ya advirtió en la noche electoral que tenía «la mano tendida al PP, pero sin regalos ni chantajes». Remarcó además que Vox había cumplido sus objetivos. «Llegar al corazón y a la cabeza de todos los valencianos; crecer, y ser decisivo».

La investidura de Carlos Mazón se celebrará en torno al 21 de julio y cuya fecha definitiva dependerá de que se apuren o no los plazos.

Les Corts resultantes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, se constituirán el lunes 26 de junio, fecha establecida por Ximo Puig en el decreto de convocatoria de elecciones.

Ese día tomarán posesión del cargo los 99 diputados y se elegirá a la Mesa de la Cámara (presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías).

Sin sectarismo

El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha asegurado que el objetivo de los populares es «ser el gobierno de todos los valencianos sin exclusión ni sectarismo, por eso vamos hablar para ponernos cuanto antes en marcha para solucionar los problemas que tienen los valencianos».

Barrachina ha afirmado que el primer objetivo es bajar la «grasa» de la Administración para liberar recursos en favor de mejorar la sanidad pública y reducir las listas de esperas.

Ha añadido además que quieren aplicar cuanto antes la reforma fiscal. «Para ello, vamos a buscar las alianzas pertinentes con los diferentes grupos políticos».