Catalá no ve "mal" la propuesta de simular un encierro taurino para el público infantil en Ciutat Vella

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha manifestado este lunes que no está en contra de difundir la cultura taurina y no le parece mal la propuesta de Vox de realizar un encierro taurino infantil en el distrito de Ciutat Vella.

Catalá, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que se trata de una "simulación", en la que no habrá toros sino una carretilla imitando una res, por lo que no hay "ningún peligro para la población infantil, ni mucho menos".

"Es verdad que se difunde la cultura taurina, eso es una evidencia, y no estoy en contra de difundir la cultura taurina", ha precisado.

La junta municipal de distrito de Ciutat Vella tiene previsto votar esta tarde la propuesta del vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), de celebrar un encierro taurino dirigido a la población infantil en el centro histórico de la ciudad.

Preguntada sobre cuál será la postura del PP al respecto, la alcaldesa ha señalado que los que votan son los ciudadanos de Ciutat Vella, y los presidentes de distrito, en este caso el concejal popular Santiago Ballester, "no suelen posicionarse y dejan que sean los vecinos los que voten".

"A mí no me parece mal", ha añadido Catalá, quien ha aseverado que no está en contra de difundir la cultura taurina.