Catalá: "No quiero que los valencianos se sientan, como en Barcelona, extraños en su ciudad"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reiterado este viernes su apuesta por un turismo "de calidad" y evitar que la ciudad se convierta en una "Barcelona" y que la gente "deje de vivir en su barrio" por la presión de los turistas.

"No quiero que nadie se sienta extraño en su ciudad y no quiero que haya barrios que dejen de tener vecinos habituales porque no se puede vivir en su barrio" por el turismo, ha reivindicado Catalá durante una entrevista en la cadena COPE con motivo de su primer año de mandato.

"Me niego a ese tipo de ciudad. No quiero que València sea Barcelona", ha aseverado para añadir que ella da mucha importancia al peso económico del turismo, pero quiere también "lo mejor para el sector", y ha considerado que el tema de los apartamentos turísticos "estaba desbocado".

Ha criticado la medida del anterior gobierno, liderado por Joan Ribó (Compromís), de autorizar apartamentos turísticos en los bajos comerciales y ha apostado por un modelo "sostenible", con una actividad "siempre legal".

El Ayuntamiento de València aprobó el pasado mes de mayo por unanimidad la suspensión de las licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos comerciales durante un año, prorrogable a otro más.

En lo que va de año, ha señalado Catalá, "hemos realizado 200 inspecciones y 200 órdenes de cierre" de apartamentos turísticos ilegales, y ha abogado por regular "correctamente" la actividad legal de esta oferta.

Para ello, ha insistido, el Ayuntamiento "perseguirá" la actividad ilegal y regulará la actividad por barrios, en defensa del turismo "pero regulado". "Vamos a dar seguridad jurídica y estamos totalmente de acuerdo con el turismo de calidad", ha insistido.

La alcaldesa ha reiterado asimismo su oposición a la llegada a la ciudad de los "megacruceros", los que realizan escalas de "horas", con un gasto "mínimo" en la ciudad, mientras ha apostado por la escala de "calidad", en la que el turista disfrute de València y consuma "lo máximo posible" en la ciudad. "A quien interese esos barcos, pues encantada" de que los reciba, ha afirmado.

El consistorio, ha indicado, está trabajando con la autoridad portuaria en las obras de la nueva terminal, que servirá para definir "qué tipo de cruceros y turismo queremos".