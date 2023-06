Catalá triplica los baldeos y acaba con las colas del padrón

La primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha desatascado dos situaciones "enquistadas" en las quejas que periódicamente se pulsan entre la ciudadanía; por una parte, la limpieza de la urbe; y en segundo lugar las interminables colas para realizar el padrón que actualmente eran cada vez más gravosas por las altas temperaturas y la exposición al sol durante horas.

Respecto a la primera cuestión, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha informado de que se ha aprobado el plan de choque de limpieza para reforzar todo el servicio. "Se duplicará la frecuencia de baldeo de calles y jardines cada diez días, antes se hacia cada 21 y ahora se hará tres veces al mes". También ha explicado que "duplicamos el barrido manual que ahora solo se hace por la mañana y ahora se hará por la mañana y por la tarde". También se duplica la recogida de enseres en vía pública así como el cuidado de los jardines de menos de cinco mil metros cuadrados que suman más de un millón de metros cuadrados de jardines diversos.

De forma también inmediata, la noche de San Juan se incrementan un 14 por ciento los efectivos de limpieza llegando a las 177 personas. Está prevista la afluencia de más de cien mil valencianos a las playas de la Malvarrosa y El Cabanyal esa noche.

Catalá también ha asegurado que se acabará con manchas y pintadas del pavimento y se limpiarán las islas de contenedores y todo ello se hará con un fondo contractual de 140.000 euros más al mes.

Padrón

Respecto a las colas en el padrón municipal que obligaban a las personas a permanecer durante horas al sol en la calle Periodista Azzati, ayer ya no se produjeron. Catalá explicó que "hemos reorganizado la atención y el servicio dividiendo la tramitación en dos atenciones. Hemos puesto cuatro mesas nuevas donde la gente puede esperar. Hemos articulado un sistema con el cual la persona sabe a qué hora va a ser atendido. Hemos habilitado espacios dignos ventilados y refrigerados donde pueden esperar". También ha dicho que a partir del lunes se podrán hacerse trámites del padrón en las juntas de distrito de Patraix y de Exposición. Y también se podrán tramitar desde la de Russafa en cuanto acaben las obras que se están realizando en el edificio de la junta municipal. Por último, ha destacado que se van a incorporar diez personas más al servicio.

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado que la Junta de Gobierno también que se ha completado la delegación de competencias y que ya tiene firma todos los concejales. Además, se ha tramitado una batería de reconocimientos de pago.

Caballero también ha explicado la decisión de dejar de celebrar los bautizos civiles porque "son actos protocolarios que no tiene efectos jurídicos y son de prestación no obligatoria. Los siete que quedan por celebrar se van a celebrar, pero no más porque los recursos y esfuerzos de este ayuntamiento se van a destinar aquello que tiene competencias".

Acerca de las celebraciones del Día del Orgullo Gay ha dicho que "frente a aquellos que querían aplicar el ruido, no van a tener eco en este Ayuntamiento. Vamos a iluminar la fachada y la pancarta se colocará el día del Orgullo como estaba previsto porque vamos a mantener y apostar por la celebración de estos eventos. Es un día de celebración con normalidad. Aquellas cosas que se hayan hecho bien queremos mantenerlas y mejorarlas".

Por último, han informado de que la concejal Rocío Gil será la diputada provincial por el partido judicial de Valencia en la Diputación y de que el Ayuntamiento no tiene intención de recurrir la sentencia que obliga a establecer la Zona Acústicamente Saturada en la plaza de Honduras, aunque Caballero ha dicho que se reunirán tanto con los vecinos cmo con los hosteleros para buscar un gran consenso.

Por último, ha informado de que Ribó si que recurrió la sentencia que obligaba a implantar la ZAS en la plaza del Cedro, pese a haber prometido que no lo haría; y ha anunciado reuniones con vecinos de Russafa y El Carmen para abordar el problema de las molestias que generan las terrazas de los bares.