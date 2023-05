Bajada de impuestos, limpieza de la ciudad y 500 agentes más en la calle: las primeras medidas de María José Catalá

La próxima alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha valorado hoy los resultados que ha obtenido en las elecciones. “Estoy muy contenta y orgullosa de que todos los 19 distritos de Valencia hayan confiado en el Partido Popular. Somos la primera fuerza política en todos y les aseguro que no les voy a fallar”.

Catalá ha anunciado que “mis primeros 100 días van a estar centrados en poner en marcha una bajada de impuestos, un choque de limpieza, sacar oposiciones para poner 500 policías más en la calle y empezar a construir vivienda pública para que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto personal y profesional".

Además, la alcaldable del PP prometió cuando estaba en la oposición y el gobierno del Ribó se opuso a nombrar a Rita Barberá como alcaldesa honoraria de la ciudad, que sería una de las primeras medidas que llevaría a cabo si alcanzaba la vara de mando.

Catalá ha querido agradecer la alta participación en las elecciones, “una participación histórica que han demostrado las ganas de cambio”, y ha subrayado los buenos resultados obtenidos por el Partido Popular: “Más de 151.000 valencianos han confiado en el proyecto que encabezo, hemos obtenido un 36,62% de los votos y somos el partido político que más ha crecido en estas elecciones”

La próxima Alcaldesa de Valencia ha resaltado que “ha vuelto la política sana. Hemos hecho una campaña limpia, sin entrar en el barro e insultos que han hecho otros partidos. Sólo hemos hablado de Valencia, de propuestas para mejorar la vida de los valencianos. El PP ha ganado las elecciones ilusionando a los valencianos”

“Voy a ser una alcaldesa para todos, para los que me han votado y para los que no. Valencia está por encima de todos. Ayer ganó la Valencia trabajadora, libre, líder y orgullosa. Me voy a dejar la piel por todos los valencianos. Voy a trabajar incansablemente para solucionar sus problemas y que tengan la ciudad que merecen.

Preguntada, sobre el anticipo de elecciones generales: “Sánchez es experto en tapar una cosa por otra, pero la victoria del PP en Valencia y en la Comunitat es un anticipo de lo que va a pasar en España: Feijóo será el próximo Presidente del Gobierno”