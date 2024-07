“Chicago”, el musical de Broadway que hay que ver al menos una vez en la vida

Dichoso el día en el que el Palau de les Arts de Valencia, tras mucho pensárselo, dijo sí a espectáculos y artistas que no pertenecían a los clásicos géneros operísticos y líricos . Esa decisión de hace más de una década, permitió que compañías con musicales míticos se presentaran en toda su magnitud y con todos los elementos escénicos que atesora la Sala Principal del monumental edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y en ese escenario acaba de aterrizar “Chicago”, uno de los musicales más famosos, legendarios y emocionantes de todos los tiempos, estrenado en Broadway en 1975 y que en 2002 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección Rob Marshall, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere entre otras estrellas. Más de 34 millones de espectadores han visto sus representaciones en directo en 36 países alrededor de mundo y en las varias versiones recreadas del original.

Los nombres ya míticos de Fred Ebb en la letra, John Kander en la música y el guión del genial Bob Fosse como guionista y mucho más, garantizaban que “Chicago”, desde la noche de su estreno neoyorkino, iba a ser un grandioso espectáculo como lo fueron otros trabajos suyos como “Cabaret”, New York-New York” y “All that Jazz”. ¿Les suenan? “Chicago” ha cosechado más de 60 premios internacionales, 6 premios Tony, 2 premios Olivier, 1 Grammy y decenas de galardones. En la actualidad ocupa el segundo puesto de la lista de espectáculos de mayor permanencia en Broadway, solo superado por “El fantasma de la ópera” y su coreografía es reconocida entre las mejores de la historia del teatro musical.

Su estreno en Valencia

Al Palau de les Arts de Valencia llega la misma versión que se puede ver actualmente en el Ambassador Theatre de Nueva York. En el espléndido escenario de la Sala Principal o de la Ópera de Valencia, se presenta del 4 al 14 de julio iniciando una gira, tras su estreno en Madrid, que lo llevará por los principales teatros de España hasta 2025. La producción que vimos este jueves cuenta sobre las tablas con un elenco de 24 actores, cantantes y bailarines, escogidos de entre los mejores del teatro musical actualmente en España, que dan vida a los ya reconocibles personajes de la obra y que consiguen transportar al público a la decadencia de los años 20 de la ciudad de Chicago, donde se desarrolla el guion. Es de justicia resaltar además el trabajo de la banda de diez músicos en directo realmente brillantes con su director que tiene además papel actoral.

Desde la butaca te vas convenciendo minuto a minuto de que efectivamente, estás ante ese mítico espectáculo musical y coreográfico que te habían contado (si no lo habías visto antes). Además, el libreto traducido al español facilita seguir la trama, gracias a la educada dicción de los intérpretes y a un sonido nítido y excelente que es de agradecer. Por resumir diremos que el guion trata sobre una excitante historia sobre avaricia, asesinato y el mundo del espectáculo, con una partitura repleta de éxitos como “All That Jazz” y “Razzle Dazzle” pero que en su totalidad consiguen emocionar al espectador. Silvia Álvarez hace el papel de Roxie Hart, la protagonista junto a Ela Ruiz como Velma Kelly, magníficas ambas y todo un elenco que como grandes profesionales del musical, hacen de todo y lo hacen bien. Las coreografías, tan americanas ellas, una tras otra encajan a plena satisfacción y hay que reconocer, que el espectáculo va “in crescendo” con una segunda parte absolutamente deliciosa. La escena en el tribunal que juzga a Roxie de asesinato y para quien le piden la pena de muerte es antológica con repetidas alusiones a los medios de comunicación de la época. “La prensa me adora”, le dice la presunta asesina Roxie Hart a su turbio abogado, un Jaime Zatarain en el papel del Billy Flynn que llena el escenario, quien le contesta, “Más te adorarán cuando te cuelguen”. Si los españoles somos quienes más musicales consumimos de toda

Europa, con una gran diferencia con respecto a los demás países, no es posible resistirse a la elegancia y la brillante puesta en escena de Chicago, a las partituras antológicas que resaltan la magia del jazz, a las coreografías del adorado Bob Fosse que nos recuerdan constantemente a Cabaret y con un cuadro de actores-bailarines-cantantes todo terreno, que hacen posible semejante nivelazo. Y en un escenario exclusivo como el del Palau de les Arts.