El incendio de Benasau ya ha arrasado 320 hectáreas con un perímetro de 15 kilómetros

Más de 320 hectáreas quemadas con un perímetro de 15 kilómetros es el balance hasta el mediodía del incendio forestal de Benasau (Alicante), que ha provocado el desalojo de los vecinos de la cercana población de Penáguila, sin que hayan podido aún regresar.

La consellera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha expresado el agradecimiento a la "calma, colaboración y cooperación" de las autoridades locales afectadas y, sobre todo, de los vecinos, de los que ha dicho que "entienden" que sigan sin poder volver a sus casas "en cuanto que el incendio no ha sido controlado".

Ha sostenido que en cuanto haya condiciones de seguridad, los habitantes de Penáguila podrán regresar a sus domicilios, y ha añadido en este sentido que las próximas horas son "clave" para conocer la evolución del incendio, que durante la noche y primeras horas de este miércoles han sido positivas.

Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "extremar" las precauciones por el elevado riesgo de incendios, y ha señalado que el origen del fuego aún no ha sido confirmado y que hay que dejar investigar a la Guardia Civil.

Esto último contrasta con lo manifestado poco antes por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha confirmado que una chispa procedente de una radial en unos trabajos en la depuradora de Benasau ha sido la que ha provocado las llamas incontroladas.

Según Pradas, "la radial es una hipótesis" y ha apelado a "respetar los tiempos", toda vez que los operarios de esas obras prestarán declaración mañana en el cuartel de la Guardia Civil.

Por su parte, el director general autonómico de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín, ha señalado que seis medios aéreos y casi dos centenares de efectivos trabajan sobre el terreno contra el fuego, el cual sigue sin solucionarse pese a que tiene un pronóstico favorable.

Ha advertido de que cualquier cambio del viento "podría complicar de nuevo la situación" ante lo cual no se va a retirar ningún medio y se continuará trabajando "con la misma intensidad" pese que actualmente no hay llamas: "No podemos confiarnos", ha añadido Martín, que ha indicado que sólo ha habido una vivienda afectada por el fuego, aunque estaba diseminada y abandonada en el campo.

Hay que recordar que el fuego obligó a desalojar a todos los vecinos de Penáguila, con 350 habitantes censados, si bien en verano la población alcanza las 800 personas. La mayor parte de los vecinos regresaron a sus ciudades de origen, como Alicante y Alcoy, mientras que quienes no tienen otra casa más que la de Penáguila, pasaron la noche en un albergue habilitado, con la ayuda de la Cruz Roja, en la vecina y próxima localidad de Benifallim.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha manifestado que las labores contra el fuego evolucionaron positivamente durante la noche del martes gracias, en buena medida, a que han mejorado las condiciones meteorológicas, y ha destacado la incorporación, a las 2 hora de la pasada madrugada, de 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Aunque el curso del incendio es aún "imprevisible" por la multitud de factores que intervienen, Bernabé confía en que las condiciones atmosféricas que se prevén favorables ayuden en las tareas de extinción.

En la extinción están interviniendo tres medios aéreos y un total de 135 efectivos trabajan sobre el terreno ayer y el portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, César Alcaraz, ha explicado que durante la noche del martes al miércoles "se ha detenido el frente de llama" gracias a unas condiciones meteorológicas "favorables".

"El fuego se propagó rápidamente desde Benasau por la abundante vegetación y su sequedad, con temperaturas extremas y vientos muy cambiantes. Además, los medios tuvimos que actuar simultáneamente con otro incendio forestal en Biar, que fue controlado a las 22.30 horas del martes", ha relatado Alcaraz.

Incendio en Biar

También en Alicante, los bomberos consiguieon estabilizar el martes por la noche el incendio forestal declarado en el término de Biar, que ha obligado al desalojo de varias viviendas del municipio. El fuego se declaró a media tarde en la partida Cabeçols, detrás del albergue de Biar, y durante las primeras horas han trabajado tres medios aéreos, así como dos unidades de los bomberos forestales autonómicos. También una autobomba y ocho dotaciones del Consorcio de Bomberos de la Diputación alicantina, concretamente de los parques de Villena y Elda.