Chubascos y tormentas fuertes en Castellón y altas temperaturas en Alicante este jueves

La Comunitat Valenciana registrará este jueves chubascos y tormentas localmente fuertes en la mitad norte, con probabilidad de que sean localmente muy fuertes en el interior sur de Castellón, mientras que las temperaturas serán significativamente altas en el sur de la provincia de Alicante.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas bajarán en el interior de la mitad norte y experimentarán pocos cambios en el resto del territorio, mientras que las máximas descenderán en el interior; subirán en el litoral de la mitad sur y no cambiarán en el resto.

En el extremo norte de la Comunitat, el viento será moderado del noroeste, mientras que en el resto, será flojo variable, predominando la componente oeste y girando al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde.

Para el viernes, se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en descenso en el litoral, en ascenso en el interior de la mitad norte y sin cambios en el resto, y viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral y la componente oeste en el interior.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 31 y 25,4 grados

València: 31 y 25 grados

Alicante: 33,8 y 24,5 grados

Durante la tarde del miércoles, las tormentas dejaron más de 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos del interior de Castellón, como la Todolella (66,3 litros por metro cuadrado) o Portell de Morella (63,8), según los registros de la Associació Valenciana de Meteorlogia (Avamet).

Otros datos significativos se produjeron en La Mata, con 55,2 litros por metro cuadrado; Cinctorres, con 48,2, o Vallibona, con 36,2 litros.

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del norte, fuerza 3 a 4 ocasionalmente 5. Marejada a marejadilla. Algún aguacero o tormenta por la tarde.

Aguas costeras de Valencia: viento del este, fuerza 3 a 5, temporalmente variable 2 a 3 por la noche. Marejada a marejadilla.

Aguas costeras de Alicante: viento del sur y suroeste, fuerza 3 a 5, rolando a norte y noreste a partir de la mañana, excepto en el extremo sur. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del sur y suroeste de 1 m desde la mañana.